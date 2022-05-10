紐約聯邦準備銀行總裁：Fed將迅速升息 降溫經濟

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國紐約聯邦準備銀行總裁今天表示，聯邦準備理事會（Fed）具備適當工具，且會迅速行動讓經濟降溫，壓低「令人難以接受的高通膨」。

聯準會自3月以來兩度上調利率，累計升息3碼。紐約聯邦準備銀行（New York Fed）總裁威廉斯（John Williams）表示，他預期聯準會貨幣決策委員會「今年將迅速行動把聯邦資金利率帶回更正常水準」。

威廉斯在德國萊茵河畔埃爾特菲萊（Eltville am Rhein）的研討會上表示，他相信升息將讓經濟降溫，能在明年將通膨壓低到約2.5%，同時維持經濟強勁。

「任務雖艱鉅，但並非不可克服。我們具備能重新平衡經濟，恢復物價穩定的工具，我們也會全力運用這些工具。」

聯準會在2020年3月爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情初期降息至零利率，避免經濟陷入嚴重衰退。

不過，隨著美國這個世界最大經濟體復甦，全球供應短缺，供給趕不上需求，物價節節攀升，特別是房屋和汽車價格，推升通膨來到1980年代以來新高，雇主也面臨勞工短缺。

俄羅斯入侵烏克蘭，加上中國疫情再起當局封城，更加劇通膨壓力。

聯準會上週升息半個百分點，創下2000年以來最大升息幅度，同時表示未來可能還會多次大幅升息。

威廉斯表示，聯準會升息對「出現嚴重失衡以及浮現過熱跡象的部門，特別強有力」。

威廉斯說，此舉將讓利率敏感部門的需求降溫，「降低勞動市場熱度，縮小職缺和勞動供給的失衡情況。」

威廉斯說，世界其他主要央行也採取行動，種種努力應有助於恢復全球均衡。（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1110510