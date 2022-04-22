白宮國安官員暗示 美抗通膨可考慮降低對中關稅

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）白宮副國家安全顧問辛赫今天暗示，美國政府為了對抗通貨膨脹，可能將品項眾多的非戰略性中國貨品課徵的懲罰關稅降低，例如單車或成衣等。

路透社報導，辛赫（Daleep Singh）在布列登森林委員會（Bretton Woods Committee）主辦的一場活動中表示，美國前總統川普（Donald Trump）政府對中國課徵的關稅，或許提供華府一些談判籌碼，但無助於達成戰略目的，而美國貨品也受到中國類似的非戰略性關稅報復。

他表示：「因此這帶來機會。在目前通貨膨脹高漲的時刻，中國自身也有非常嚴重的供應鏈疑慮，…或許我們能夠在這方面採取一些行動。」

通膨是美國總統拜登（Joe Biden）的心腹大患，隨著美國的能源、糧食和其他民生必需品價格節節攀升，拜登的支持度不斷下滑，他所屬民主黨正面臨11月期中選舉可能失去國會多數的嚴重風險。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）已經對某些中國商品重新展開可能實施減稅的排除程序，但尚未就數千億美元中國商品採取全面減稅的大動作。

辛赫不諱言，美國可利用關稅來達成戰略優先目標，例如強化關鍵供應鏈、維持美國在基礎科技的卓越地位及支持國家安全。但「對於與這些目的無關的產品種類，實施關稅的作用不大」；「我們為何要對單車、衣服或內衣課關稅」？

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）去年12月曾表示，透過恢復排除程序來降低川普時代對進口中國貨品課徵的關稅，有助緩和一些通膨壓力。但她也說，這麼做仍無法「扭轉（通膨）情勢」。

另一方面，針對華府目前要求北京，勿破壞西方為了制裁俄羅斯侵略烏克蘭而實施的大規模措施，辛赫表示，拜登政府相信，中國的銀行和企業大多謹慎行事，避免幫到俄國規避制裁。

他並強調，中國維持與西方的貿易關係，符合自身利益。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1110422