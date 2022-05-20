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中批打台灣牌 蘇利文：美關切台海緊張升級

2022/5/20 08:45
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（中央社記者江今葉華盛頓19日專電）對於中國警告美方執意打「台灣牌」必將把局勢引向危險境地的說法，白宮國安顧問蘇利文表示，美方多次表達對台海和平穩定及緊張局勢升高的關切，若中國能減少導致緊張局勢的行動，將有所助益。

蘇利文（Jake Sullivan）昨天與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通話。根據中國中央電視台報導，楊潔篪告訴蘇利文，美方若執意打「台灣牌」，必將把局勢引向危險境地。

陪同美國總統拜登（Joe Biden）前往亞洲訪問的蘇利文在空軍一號上被隨行媒體詢問回應時表示，美方多次表達對台海和平穩定及緊張局勢升高的關切，美方相信中國正透過在台灣與台海周遭的挑釁性軍事活動，升高緊張局勢。

但他也重申美國對台政策不變，美方支持基於美中三公報、台灣關係法與對台六項保證的一中政策，美方維持對支持台海和平穩定的承諾，確保不會有任一方片面改變現狀。

他表示，美方立場一致，也相信若中國能減少導致緊張局勢的行動，將會有所助益。

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至於和楊潔篪的對話內容，蘇利文不願多所透露但表示有涵蓋台灣與其他議題。他非常直接地向楊潔篪表達對北韓核試活動的擔憂，認為這不符合中國與美國利益，中國應考慮採取一切可能措施減少挑釁行為。

對於是否透過和楊潔篪通話安排另一場拜登與中國國家主席習近平對話，蘇利文雖然否認但也表示，若未來幾週拜登與習近平再次通話，「我不會感到驚訝」。（編輯：林憬屏）1110520

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