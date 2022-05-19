更多編輯台推薦新聞：
金曲獎完整入圍名單 盧廣仲黃宣搶歌王、蔡健雅詹雯婷爭歌后
娛樂

金曲獎完整入圍名單 盧廣仲黃宣搶歌王、蔡健雅詹雯婷爭歌后

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇
國際

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》本土逾9萬例 確診者康復3個月內不再被匡列

疫情整理包》本土逾9萬例 確診者康復3個月內不再被匡列

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
拜登
新聞專題
拜登1/300

拜登亞洲行前夕 中國在南海進行軍事訓練

2022/5/19 17:55（5/19 18:00 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國總統拜登（前）20日起展開亞洲行，前往韓國與日本訪問。（圖取自facebook.com/POTUS）
美國總統拜登（前）20日起展開亞洲行，前往韓國與日本訪問。（圖取自facebook.com/POTUS）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）美國總統拜登（Joe Biden）展開亞洲行前夕，中國海南海事局今天發布航行警告，5月19日下午6時至5月23日下午6時，在南海4點連線水域範圍內進行軍事訓練，禁止駛入。

據中國海事局官網發布，這次禁航海域的座標是18-54.00N 111-27.00E、18-54.00N 113-52.00E、16-57.00N 113-52.00E和16-57.00N 111-27.00E。根據座標，這次軍事訓練的海域在海南島東側。

拜登預計20日起展開亞洲行，前往韓國與日本訪問。期間將分別與韓國總統尹錫悅、日本首相岸田文雄舉行雙邊會議；訪日期間也將與澳洲、印度和日本領袖召開四方安全對話（Quad）。

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪18日應約與白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）通話時揚言，美方若執意打「台灣牌」，必將把局勢引向「危險境地」。

中國外交部發言人趙立堅今天表示，中方正在密切關注有關拜登訪問亞洲的消息，強調美日發展雙邊關係、任何地區合作架構都不應針對第三方或者損害第三方的利益。

中共對外官媒環球時報18日發表評論稱，各種跡象表明，拜登的亞洲行是一場事先張揚針對中國的「挑事之旅」。（編輯：楊昇儒/李雅雯）1110519

延伸閱讀
白宮：拜登亞洲行將宣布啟動印太經濟架構拜登亞洲行 環球時報：一場針對中國的挑事之旅拜登將展開亞洲行 北京：不應損害第三方利益
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀