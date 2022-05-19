拜登亞洲行前夕 中國在南海進行軍事訓練

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（中央社台北19日電）美國總統拜登（Joe Biden）展開亞洲行前夕，中國海南海事局今天發布航行警告，5月19日下午6時至5月23日下午6時，在南海4點連線水域範圍內進行軍事訓練，禁止駛入。

據中國海事局官網發布，這次禁航海域的座標是18-54.00N 111-27.00E、18-54.00N 113-52.00E、16-57.00N 113-52.00E和16-57.00N 111-27.00E。根據座標，這次軍事訓練的海域在海南島東側。

拜登預計20日起展開亞洲行，前往韓國與日本訪問。期間將分別與韓國總統尹錫悅、日本首相岸田文雄舉行雙邊會議；訪日期間也將與澳洲、印度和日本領袖召開四方安全對話（Quad）。

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪18日應約與白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）通話時揚言，美方若執意打「台灣牌」，必將把局勢引向「危險境地」。

中國外交部發言人趙立堅今天表示，中方正在密切關注有關拜登訪問亞洲的消息，強調美日發展雙邊關係、任何地區合作架構都不應針對第三方或者損害第三方的利益。

中共對外官媒環球時報18日發表評論稱，各種跡象表明，拜登的亞洲行是一場事先張揚針對中國的「挑事之旅」。（編輯：楊昇儒/李雅雯）1110519