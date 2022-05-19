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拜登
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拜登將展開亞洲行 北京：不應損害第三方利益

2022/5/19 16:39（5/19 17:21 更新）
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（中央社記者張淑伶北京19日電）中國外交部發言人趙立堅今天說，中方正在密切關注有關美國總統拜登訪問亞洲的消息；他強調，美日發展雙邊關係不應針對第三方或者損害第三方的利益。

拜登（Joe Biden）20至24日將訪問韓國與日本。白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）18日表示，拜登將在東京宣布成立由美國主導的經濟組織印太經濟架構（IPEF）。

綜合環球時報及北京日報App報導，中國外交部19日舉行例行記者會，有記者就拜登即將訪問亞洲以及韓國、日本表示加入「印太經濟架構」提問。

趙立堅說，中方正在密切關注有關美國總統拜登訪問亞洲的消息。任何地區合作框架都應該順應和平與發展的時代潮流，增進地區國家之間的互信與合作。

他表示，美日發展雙邊關係、任何地區合作架構都不應針對第三方或者損害第三方的利益。

拜登將展開上任後首度的亞洲訪問行程，期間將分別與南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄舉行雙邊會議，訪日期間也會與澳洲、印度和日本領袖召開四方安全對話（Quad）。

中共外圍官媒環球時報18日評論稱，各種跡象表明，拜登的亞洲行是一場事先張揚針對中國的「挑事之旅」。（編輯：楊昇儒）1110519

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