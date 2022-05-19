拜登亞洲行 環球時報：一場針對中國的挑事之旅

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（中央社台北19日電）美國總統拜登即將展開亞洲行，北京環球時報18日評論，各種跡象表明這是一場事先張揚針對中國的「挑事之旅」；美國若扮演這樣的角色，將在亞太地區引發擔憂。

拜登（Joe Biden）預計在20日出發前往韓國與日本訪問，這是拜登上任後首度的亞洲訪問行程。期間將分別與南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄舉行雙邊會議，訪日期間也會與澳洲、印度和日本領袖召開四方安全對話（Quad）。

中共人民日報旗下的環球時報18日以「拜登亞洲行，一場事先張揚的挑事之旅？」為題發表社論指出，從持續性的官方放話和媒體報導，各種跡象表明，這是一場事先張揚「針對中國」的「挑事之旅」。美國若扮演這樣的角色，在亞太地區引發擔憂是必然的。

文章指美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）說，拜登此行是對中國的警告，美國在太平洋地區的存在很強大。

社論表示，近期美國官員和媒體一直都毫不避諱，大談拜登將如何與韓國、日本協調圍堵或排斥中國。這讓中國人怎麽看待美方承諾的「四不一無意」？這能不讓亞太地區所有珍惜和平發展環境的人警惕嗎？

這篇評論認為，這是冷戰結束後的國際交往中極不正常現象。一個大國領導人去另一個大國的周邊國家公開挑撥，並設計「陣營化」機制，試圖破壞地區既有的以合作與發展為主題的雙邊關係及多邊機制，這種帶著濃厚冷戰色彩的地緣政治外交，什麽時候被美西方輿論視為理所當然了？

評論另指出，拜登此行除了和以往一樣打出「安全牌」及「軍事牌」，此行還帶了「經濟抗中牌」。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）17日透露，拜登將在訪日期間正式宣布啟動「印太經濟框架」，顯然美國將以此拉攏其他國家與中國「脫鉤」，在安全領域之外，再在經濟上搞出一個排斥中國的小圈子。

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文章說，美國不斷挑動地區緊張局勢，前有伊拉克、敘利亞、阿富汗廢墟遍地，後有俄烏戰火紛飛，如今又將亞太視為地緣政治對抗的棋局。但相信絕大多數亞太國家是清醒的，想拿美國的「狐假虎威」嚇唬中國行不通，而為美國「火中取栗」更不值得。

評論說，美國自詡印太常駐大國，不該讓此區域成為零和博弈的戰場。希望拜登最後能用實際言行證明是輿論誤會了，否則此行將會以一次令人失望、遺憾的破壞性訪問載入歷史。（編輯：唐佩君/周慧盈）1110519