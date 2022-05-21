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韓美升級經濟安保同盟 韓總統府：未談及供應鏈排除中國

2022/5/21 21:56（5/21 22:12 更新）
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韓美峰會21日談及進一步將同盟關係升級至經濟安保領域。左為美國總統拜登，右為韓國總統尹錫悅。（共同社）
韓美峰會21日談及進一步將同盟關係升級至經濟安保領域。左為美國總統拜登，右為韓國總統尹錫悅。（共同社）
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（中央社記者廖禹揚光州21日專電）韓美峰會今天談及進一步將同盟關係升級至經濟安保領域，韓國也正式宣布加入被認為是為牽制中國的印太經濟架構（IPEF）；但韓國總統府稍早說明，聯合聲明中並未提到關於從國際供應鏈排除中國的內容，會中也未談及。

美國總統拜登與韓國總統尹錫悅今天在首爾舉行峰會，會後公布聯合聲明中關於強化經濟安保同盟的部分，被部分分析解讀為對中國資源武器化的迂迴牽制。

聯合聲明提到，經濟及能源安保是維護繁榮與共同安保、守護群體利益的核心，韓美雙方認同深化相關合作的重要性，兩國國家安保會議將就為協調政策措施，啟動經濟安保對話。

尹錫悅在會後記者會中表示，為強化在半導體、電池、核能等新領域實質合作，兩國將隨時就國際供應鏈及尖端科學技術等議題進行合作。韓媒Newsis報導指出，他在回答記者提問時提到，像是不久前尿素短缺，就是會直接影響民生與產業的資源供應鏈穩定問題，與國安、軍事安保同樣重要，間接提及中國對國際供應鏈影響。

拜登也在記者會上提到，近期分析指出，美國在1976年以來的45年間，經濟成長速度快於中國，表露與中國在經濟領域上的競爭態度。而這次尹錫悅宣布加入由美國主導的IPEF，外界一般認為是為牽制中國將物資、貿易武器化的應對方案。

共同聲明中雖未直接點名中國，但指出「韓美約定透過以開放性、透明性、包容性原則為基礎的IPEF緊密合作」，也被媒體解讀是針對中國。

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韓聯社報導，韓國經濟安保秘書王允鍾今天總結會談成果時就此說明，韓美領導人發表的聯合聲明中完全沒有涉及將中國從供應鏈排除的內容，IPEF機制則是聚焦穩定國際供應鏈，會談中完全沒有提到將中國排除在供應鏈之外。

但不只是供應鏈問題，這次聯合聲明中還提及對中方而言較為敏感的人權及台海議題，強調維持台灣海峽和平穩定的重要性，是印太區域安全與繁榮的基本要素；同時談及對印太地區人權狀況的憂慮，約定增進國際人權法治。（編輯：黃自強）1110521

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