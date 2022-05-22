拜登離韓飛日本 將宣布印太經濟架構

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（中央社首爾22日綜合外電報導）在面對中國崛起以及核武北韓不可預測之危險性，美國總統拜登今天飛往日本展開亞洲行第二站行程，盼能鞏固美國在亞洲的領導力。拜登也將宣布啟動印太經濟架構。

法新社報導，拜登今天離韓赴日之前，先與南韓新任總統尹錫悅（Yoon Suk-yeol）會面，討論擴大軍事演習，對抗北韓領導人金正恩的武力恐嚇。

美韓官員都警告，拜登在亞太地區時，金正恩可能會進行核試來提高緊張情勢。拜登則說，民主陣營必須加深彼此關係。

拜登與尹錫悅舉行聯合記者會時指出，「民主與極權之間存在競爭關係」，並說亞太地區就是主要戰場。

拜登說：「我們談到我們必須要擴大範疇，不只是美國、日本和韓國，也要涵蓋整個太平洋、南太平洋地區和印太地區。我認為這是個機會。」

在離開南韓前，拜登也與現代汽車集團會長鄭義宣見面，慶祝現代汽車決定在美國南部喬治亞州投資55億美元，興建電動汽車廠。

拜登也與尹錫悅一起會見美韓部隊；白宮高層官員表示，這行程能反映出兩國經濟和軍事同盟「真正整合的本質」。

在日本，拜登明天將與日相岸田文雄與日皇德仁見面，24日在東京舉行「四方安全對話」（Quad）峰會，成員國美國、日本、印度和澳洲的領袖將聚一起。

拜登明天也將宣布美國新倡議的「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF），以繁榮區域貿易。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110522