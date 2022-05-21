韓美峰會將重啟擴大遏制戰略協議 促北韓實質非核化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚光州21日專電）美國總統拜登與南韓總統尹錫悅今天在南韓首爾舉行峰會，會中就韓美同盟升級達成共識，並將為擴大聯合軍演重啟韓美擴大遏制戰略協議體（EDSCG），敦促北韓採取實質非核化措施。

韓聯社報導，尹錫悅在峰會後記者會上表示，韓美雙方在發展同盟關係上具有共同目標，這次會談就如何將韓美同盟推展至為國際全面戰略同盟，進行了密切討論。

尹錫悅說，作為國際全面戰略同盟，韓美雙方將共同面對包括北韓非核化、疫情危機、區域秩序變化、國際供應鏈重組、民主主義危機等挑戰，建立維持基本秩序的規範。

針對北韓議題，尹錫悅表示，他與拜登在這次會談中再次確認促進北韓完全非核化的共同目標，也同意在絕對無法於安保上妥協的共同意識下，強大的對北韓遏制能力最為重要，拜登也保證維持韓美防衛與實質遏制力的承諾。

今天會後發表的共同宣言中也提到，韓美雙方同意重啟擴大遏制戰略協議體（Extended Deterrence Strategy and Consultation Group，EDSCG）。EDSCG是韓美政府高層之間就擴大對北韓遏制力的協商會議，但僅在2016年進行過2次，之後在2018年1月文在寅政府任內中止，文在寅政府對北韓態度較溫和，當時意圖緩解兩韓關係，促進非核化談判。

尹錫悅說，若北韓願意積極做出實質非核化，韓美將與國際社會合力改善北韓經濟及北韓人民生活品質；至於北韓現正遭遇的疫情危機，「撇除政治與軍事考量，我們有意願基於人道主義與人權，提供積極支援」，敦促北韓對此提案積極回應，並做出實質非核化措施。

此外，尹錫悅也表示，「我們生活在經濟即安保、安保即經濟的經濟安保時代」，認為國際貿易秩序變化與國際供應鏈混亂對人民生計造成直接影響，認為韓美同盟有必要升級。

尹錫悅提到前一天與拜登一同前往三星電子工廠參觀，「現場可以感受到韓美經濟技術同盟的力量」，期許雙方未來在半導體、電池等戰略產業上擴大相互投資，攜手合作穩定國際供應鏈。

尹錫悅說，今天的會談是討論韓美在強化經濟安保及解決國際問題該如何合作的好機會；拜登也表示，「美韓同盟在過去數十年來扮演維持區域和平與繁榮的軸心，對遏制北韓威脅也至關重要」，希望藉由這次訪韓讓韓美關係更上一層樓。

對於美國提出的「印太經濟架構」（IPEF），尹錫悅表示，印太地區對南韓及美國而言都是相當重要的地區，將攜手建立以規範為基石的印太地區秩序，「第一步就是參與IPEF」。

拜登與隨行人員今天下午1時23分左右抵達位於首爾龍山區的總統府大樓，拜登在與前來迎接的尹錫悅握手後一同走進總統府合影留言，之後開始正式會談。

只有雙邊領導人及核心幕僚參與的少人數會談從下午1時32分持續至2時44分，較原定時間超出30分鐘，隨後進行的單獨會談時間也超過預定的5到10分鐘，花了25分鐘，3時10分左右才開始包括各部會首長參與的12+12擴大會談，約進行35分鐘，會後召開記者會發表共同宣言。（編輯：黃自強）1110521