拜登訪日韓看半導體 王美花：不影響台供應鏈重要性

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（中央社記者吳家豪台北20日電）美國總統拜登此次亞洲行，有安排韓日半導體產業行程，台灣半導體優勢是否受影響引發關注。經濟部長王美花、電電公會理事長李詩欽均表示，台灣半導體產業不會因此受影響。

拜登（Joe Biden）今天凌晨啟程展開亞洲行，預計今天傍晚抵達韓國，將與韓國總統尹錫悅參訪三星電子（Samsung Electronics）的半導體工廠。拜登與日本首相岸田文雄則預定23日舉行高峰會談，屆時將針對美日加強合作研發及生產半導體一事達成協議。

台灣區電機電子工業同業公會今天舉行第26屆第1次會員代表大會，王美花於會前受訪表示，拜登亞洲行是要強化與亞太合作關係，這是美國的亞太戰略。

王美花說，台灣跟美國的經貿往來一直都非常密切，台灣的半導體產業在全球具有重要的供應關係，「這是不會有影響的」。

對於拜登亞洲行訪問韓國與日本，李詩欽受訪指出，對台灣半導體產業沒有特別影響；製造業每天都面對很多挑戰，把本身工作做好，持續改善創新、轉型升級，是更重要的工作。

李詩欽也提到，通膨當然是挑戰之一，以製造業來說，經常要設法降低成本，提供對消費者來講最實惠的產品，這部分不會因為通膨而緩慢下來，需要持續做很多改善工作。

媒體問及中國封城影響，李詩欽表示，電電公會的會員廠商大部分集結在中國長江三角洲地區，確實受到一定影響。過去一個多月來，電電公會密切與會員廠商聯繫，目前幾乎大部分都復工復產，只是尚未達到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前的水準。

李詩欽認為，會員廠商應該5月底可以完全復工，目前影響復工的因素不完全跟疫情有關，除了物流受阻外，料也不夠，預期缺料問題下半年會大幅改善，現在最大挑戰是疫情過後如何重振市場需求。（編輯：楊凱翔）1110520