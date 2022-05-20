拜登抵韓首訪三星工廠 美韓技術同盟揭幕

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（中央社記者廖禹揚光州20日專電）美國總統拜登今天飛抵韓國，展開3天2夜訪問行程，第一站就造訪三星電子半導體工廠，他在參觀工廠後表示，期許美韓透過技術同盟，為經濟安保領域合作做出更多努力，以維持印太地區及國際和平與繁榮。

拜登今天下午5時23分左右乘坐空軍一號總統專機飛抵駐韓美軍烏山空軍基地，韓國外交部長朴振等官員代表接機，韓國總統尹錫悅則在三星電子平澤工廠迎接拜登一行人。

戴著黑色口罩的拜登約在下午6時5分抵達平澤工廠，與在門口迎接的尹錫悅握手致意後，在三星電子副會長李在鎔指引下進入工廠，參觀正在作業的第1產線及正在興建中的第3產線。

韓聯社及朝鮮日報等韓媒報導，拜登在參訪行程後發表演說，稱許韓國擁有世界最尖端的半導體複合產線，在半導體生產具有相當優勢，「三星持續推出最尖端的半導體產品，國際上像這樣的公司大概只有3個」，並肯定韓國在5G及奈米等許多領域上都引領技術發展。

「像韓國這種擁有三星等企業的國家，未來的技術革新將更加活躍發達」，拜登表示，相信美韓兩國透過技術同盟，可以為經濟安保領域的合作做更多努力；他也強調，唯有強化美韓同盟，才是維持印太地區，乃至全世界安定和平與繁榮的核心軸。

尹錫悅則表示，拜登這次參訪，不只令人聯想起半導體所帶有的經濟、安保上的意義，還有韓美藉由半導體實現「國際概括性戰略同盟」的意義。他指出，半導體是自駕車、人工智慧、機器人等所有尖端產業的必要零件，也是足以左右未來技術競爭力的核心要素，強調「韓國作為供應全球7成記憶體的國家，正在半導體國際供應鏈上扮演核心角色」。

尹錫悅也提到1974年韓美合作在美國建設晶圓代工廠等合作案例，強調「就如同韓美同盟的悠久歷史，韓美半導體合作的歷史也非常久遠」，並指美國半導體材料、設備商都持續透過投資韓國，強化與韓國半導體產業合作，希望拜登除韓國產業對美國投資的各項利多政策外，也能多關切美國尖端材料、設備、設計企業對韓國的投資。

對於拜登上任至今所推動的半導體法案，尹錫悅表示支持，肯定拜登直接主導促進國際供應鏈正常化、為穩定國際供應鏈而推動國際合作所做的努力。

參與今天訪問行程的韓方人士包括國家安保室長金聖翰、科學技術情報通信部長李宗昊等100多人，美方則包括美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）等50多人。據稱，三星電子在這次參觀活動中介紹了採用環繞閘極（GAA）架構的3奈米半導體樣品。

結束今天參觀行程後，拜登將前往位於首爾的下榻處休息，21日上午規劃前往國立顯忠院參拜，下午在龍山總統府與尹錫悅進行約90分鐘會談，會後召開記者會發表聯合宣言。晚上尹錫悅則邀集韓國10大集團龍頭，在國立中央博物館設席宴請拜登。

22日拜登預定與現代汽車集團會長鄭義宣會面，之後與尹錫悅一同訪問位於京畿道烏山的韓國空軍作戰司令部航空宇宙作戰本部（Korean Air and Space Operations Center），這也是美國總統首次參觀該機構。拜登將在結束上述行程後，從烏山美軍基地啟程飛往日本。（編輯：黃自強）1110520