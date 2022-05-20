拜登亞洲行 首站晤南韓新總統聚焦北韓

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（中央社空軍一號機上20日綜合外電報導）美國總統拜登上任後首度出訪亞洲，第一站在南韓料將受到領導階層熱烈歡迎，但可能面臨北韓領導人金正恩較不友善的招呼，例如可能試射洲際彈道飛彈甚至核試。

路透社報導，拜登預計今天傍晚抵達南韓，將首度親自會晤新總統尹錫悅。兩人今天將參訪一間三星電子（Samsung Electronics）工廠，明天則有一整天行程。

兩人在一番噓寒問暖後，很可能迅速進入正題，處理有關北韓的重要議題。金正恩不僅恢復試射洲際彈道飛彈，且似乎準備重啟核彈試爆，可能在拜登亞洲行期間行動。

美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在飛往南韓途中被記者問到北韓測試武器的可能性時說，面對北韓進一步挑釁，美國和南韓與日本的合作只會更增強。

蘇利文說：「我們準備好因應那些可能發生的狀況。」他說，美國已告訴盟友及中國，在美方此行期間發生這類挑釁情事，將會「導致我軍調整在區域的部署方式」。

尹錫悅已表態會對北韓採取比前任更強硬的立場，料將尋求拜登協助。尹錫悅也已警告，若有跡象顯示南韓即將遭到進犯，南韓會先發制人攻擊，並矢言強化嚇阻力。

北韓上週證實爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，但無視國際呼籲重返外交途徑解決問題。美國曾表示，願意隨時與金正恩直接會談，但未公開就如何勸使北韓領導階層對話提供新的想法。拜登已決定不前往戒備森嚴的兩韓非軍事區（DMZ）。

報導說，抗衡中國區域勢力是拜登此行一大主題，但鑒於中國是南韓最大貿易夥伴，南韓很可能以謹慎語氣公開談此議題。

此外，蘇利文表示，拜登22日將在首爾與現代汽車（Hyundai Motor）執行長會面，感謝他在美國喬治亞州投資建電動車廠。

消息人士告訴路透社，喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）今天將宣布現代汽車會投資逾70億美元，時機適逢拜登訪問首爾。

南韓預計也將成為拜登提出的「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）創始成員；拜登在亞洲行期間將就此計畫宣布相關事宜。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110520