拜登晤尹錫悅 將設法打破北韓外交僵局

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾21日綜合外電報導）美國總統拜登和南韓新總統尹錫悅今天將在首爾會談，設法打破與北韓的外交僵局。他們擔心北韓領導人金正恩可能恢復核試。

這是尹錫悅11天前就職以來，兩人首度外交交流。這場盟邦之間的友好會面，卻因美國情報顯示北韓準備核試或試射飛彈而蒙上陰影。

路透社報導，拜登政府一名高階官員今天告訴記者，拜登和尹錫悅將討論核子合作，且華府仍準備好與北韓從事外交。

官員說：「我們非常希望找到外交接觸的方法。我們已表明準備好與他們對話，而且未設先決條件，我們也準備好採取行動解決他們國內種種挑戰，包括新型冠狀病毒疫情。」

然而，目前不清楚拜登和尹錫悅會如何推動與北韓會談。自拜登去年上任以來，華府致力與北韓接觸，但北韓拒絕。

尹錫悅已表態會對北韓採取比前任更強硬的立場，料將尋求拜登協助。尹錫悅也已警告，若有跡象顯示南韓即將遭到進犯，南韓會先發制人攻擊，並矢言強化嚇阻力。

北韓上週首度承認出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，美國官員形容「相當嚴重」，但可能是個契機。

官員說：「我們非常關注疫情發展，他們似乎面臨相當嚴重的情況，我認為大家都已看到我們準備好與國際社會其他夥伴合作，必要時提供援助。」

華府已排除直接向北韓運送疫苗的可能性，但尹錫悅可能會敦促拜登這樣做。北韓先前並未接受南韓、美國及COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）的援助。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110521