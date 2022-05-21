知情人士：台美經貿平台健全 可能更快有具體成果

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（中央社記者游凱翔台北21日電）行政院政務委員鄧振中與美國貿易代表戴琪舉行雙邊會談，知情人士今天透露，台美經貿維持良好對話運作動能，加上雙邊經貿平台健全，可能較目前美國在印太區域其他雙邊或多邊新興經貿安排，更快達具體成果。

鄧振中與戴琪（Katherine Tai）昨天在泰國曼谷召開「APEC貿易部長會議」期間，舉行雙邊會談，議題觸及亞太經濟合作會議（APEC）、世界貿易組織（WTO）與台美經貿，預計數週內再舉行會談。

知情人士指出，此次會談分別有「傳遞台美經貿夥伴關係強勁且具實質進展的正向訊息」、「雙方晤談涵蓋的議題領域廣泛、且具前瞻性」、「期待為台美雙邊貿易互動機制展開新頁」、「時程上可能比其他擬議中的經貿機制更早完成」四項重點。

「傳遞台美經貿夥伴關係強勁且具實質進展的正向訊息」部分，知情人士透露，在美國各級官員持續傳遞與中國競爭訊息的同時，美方對台灣所展現的卻是高度重視，認為台灣是美國可靠的經貿夥伴，雙方不僅有緊密的經貿互動基礎，更有共同願景與利益。未來台美將攜手積極推動雙邊貿易夥伴關係的制度化安排。

「雙方晤談涵蓋的議題領域廣泛、且具前瞻性」部分，此次會談雙方同意擴大供應鏈韌性、勞動、環境與永續發展等領域的合作，這些議題均是雙方所共同重視。尤其有關勞動及環境等領域，更是美國總統拜登政府所積極推動的議題。

該位人士指出，可預見台美將致力為印太地區的經貿環境建立高標準，此不僅有助台灣提升長期競爭力與經濟永續成長，也將在區域與全球經貿領域扮演領導地位，為台灣進一步參與區域經貿整合提供重要動力。

「期待為台美雙邊貿易互動機制展開新頁」部分，相關人士表示，近來台美經貿首長互動頻密，雙邊經貿對話交流機制維持良好運作動能，也有美國聯邦參眾兩院跨黨派議員力挺台美深化雙邊經貿關係。

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同時，台灣正積極籌備參加6月「選擇美國（SelectUSA）」投資高峰會，期待鄧振中、戴琪數週後再度會晤，及雙方談判團隊的後續經貿對談，可為台美雙邊貿易互動機制擘劃嶄新的一頁。

「時程上可能比其他擬議中的經貿機制更早完成」部分，知名人士透露，由於台美現有的雙邊經貿平台十分健全，再加上雙方的互動順暢緊密，這些堅實基礎有助雙方加速後續會商進程，甚至有可能較目前美國在印太區域其他雙邊或多邊新興經貿安排，更快達具體成果。（編輯：黃瑞弘）1110521