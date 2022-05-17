路透：華府對中關稅議題 葉倫戴琪意見分歧

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）2名美國官員和3名知情人士透露，美國總統拜登的幕僚為了是否降低中國貨品關稅來對抗通貨膨脹，內部激烈辯論。其中財政部長葉倫抱持支持立場，但貿易代表戴琪則有不同意見。

路透社報導，拜登（Joe Biden）政府官員對於是否繼續實行前總統川普（Donald Trump）對價值數千億美元的進口中國貨品課徵最高25%關稅的政策，已經辯論好幾個月。這些關稅令美國企業付出數百億美元代價。

根據消息人士說法，葉倫（Janet Yellen）在內的一些官員想要將許多這些關稅取消；不過，戴琪（Katherine Tai）則希望將議題擱置，先就如何保護美國就業及針對中國在全球市場的行為規劃更廣泛對中貿易策略，而這當中甚至可能包括對中國貨品課徵新的戰略性關稅。

報導指出，白宮內部如此明顯意見分歧並不常見，因為它要掌管全球最大經濟體，因此展現統一陣線一直是執政基礎方式之一。

一名拜登幕僚還說，令這場辯論火上加油的是，對於11月期中選舉民主黨選情至關重要的各大工會，反對這時候放寬對中國的關稅。拜登已親自告訴工會領袖，任何關稅最終決定都不會排除他們。

美國去年通貨膨脹率高達8%，令拜登和美國聯邦準備理事會（Fed）面臨壓力需拉低食品雜貨、汽油和其他消費者產品的價格。拜登所屬的民主黨為了在期中選舉保住國會控制權，面臨一場硬仗。

拜登政府原本希望通膨問題只是暫時性，但如今認為，在供應鏈打結、人力成本高漲、俄羅斯侵略烏克蘭及中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫封城等因素齊聚下，通膨幾乎沒有短期解決辦法。

拜登政府內部或外部經濟學家皆表示，降低進口關稅是可以採取的最後重大步驟之一，這麼做可以明顯降低企業成本。

葉倫便曾公開表示，降低關稅可對美國通膨降溫起「希望達到的效果」，因此「值得考慮」。白宮副國家安全顧問辛赫（Daleep Singh）也有過類似發言。

一名熟悉討論內情的人士表示，葉倫認為，部分關稅不符合美國的經濟利益，且無論通膨起因論述為何都是由消費者付出代價。

一些貿易專家指出，有個緩和美國通膨壓力的較快方法，就是讓享有關稅豁免的進口中國貨品品項擴大。

拜登政府4月對川普2018及2019年對中國貨品祭出的關稅正式展開檢討，其中有數千項貨品的關稅在拜登上台時就已到期，但戴琪至今只恢復352項的豁免權，已有140多位美國國會議員要求擴大這份清單。

一名熟悉討論內情的人士說，戴琪認為，如何處置對中關稅，有必要從整體對中國貿易策略的角度來做決定，也就是採取更具戰略性的作法，意味不太可能會是快速、單方面的行動。

一位與拜登政府官員有接觸的人士表示，葉倫與戴琪的意見分歧，很可能迫使拜登到夏季中期才做出決定。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1110517