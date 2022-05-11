拜登考慮取消川普時代對中關稅 北京：儘早取消

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（中央社記者張淑伶北京11日電）為了壓低通膨，美國總統拜登表示考慮解除川普時代對中國制定的進口關稅。中國外交部發言人趙立堅今天說，貿易戰沒贏家，美國政府是時候重新考慮並盡早取消這些加徵的關稅。

北京日報app（應用程式）報導，趙立堅今天在外交部例行記者會上，被問到相關問題時說，具體有關經貿的問題，仍須向主管部門詢問。

他說，中美經貿合作的本質是互利共贏，貿易戰、關稅戰沒有贏家。美方單邊加徵關稅不利於中國，不利於美國，也不利於世界。

他還引用中國駐美大使秦剛最近接受美媒採訪時提到的數據，這些數據顯示，貿易戰到目前為止並沒有減少美國的貿易逆差，自關稅生效以來，已經使美國公司損失超過1.7兆美元，每年還使美國家庭開支增加1300美元。

趙立堅宣稱，在中美貿易戰啓動以來的前3年，即2018年、2019年和2020年這3年裡，美國每年對中國的出口都低於貿易戰前，這期間美國丟失了超過24萬個工作崗位。「這些數字可以充分說明貿易戰對誰都沒有好處。美國政府是時候重新考慮並盡早取消這些加徵的關稅了。」

美國正遭遇40年最嚴重的通膨，現在物價上漲速度是1980年代初期以來最快，對美國準備從疫情後復甦的樂觀氣氛潑了冷水，也重創拜登支持度。有些人對拜登施壓，要他解除關稅，減低進口成本來壓低美國飆升的通膨。

拜登10日在白宮演說時並未宣布新政策措施，但表示會考慮解除前總統川普時代對中國制定的關稅，作為壓低物價的方法。（編輯：陳沛冰）1110511