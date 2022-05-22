學者：IPEF未邀台是避免抗中 美對台有額外保證

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（中央社記者黃雅詩、謝方娪台北22日電）美國官方透露台灣未在首輪被納入印太經濟架構（IPEF），中經院WTO及RTA中心資深副執行長李淳認為，主因是美國不希望IPEF被視為「抗中聯盟」，但美國也同步額外釋出許多對台保證，不希望外界因此誤判台美關係有危機。

美國總統拜登預計在明天訪問日本時宣布成立IPEF，美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天接受媒體訪問時，預先透露台灣將不會成為首輪參與國家，但強調美方期盼深化與台灣的經貿夥伴關係，以及台美雙邊關係的強化將與IPEF同時並進。

李淳表示，台美關係很複雜，很多層面要考量，不能單純理解為「朋友做什麼都要算你一份」，美國成立IPEF是盼在印太地區確保領導地位，但不希望各界將此舉解讀是結盟「圍堵中國」，台灣在首輪加入易挑起「抗中」敏感話題，讓部分原本就已抱怨IPEF缺乏市場機制誘因、「牛肉不夠」的國家，更產生不願加入的疑慮。

李淳表示，台灣當然會對無法在首輪加入IPEF「有感」，但從美國近日一連串舉動，可見美國也明確理解台灣的感受，因此多方給予台灣其他的保證，行政院政務委員鄧振中日前在泰國與美國貿易代表戴琪會晤、就是極具象徵性例子。

李淳表示，鄧振中與戴琪稱短期將再度會晤，找到具體可行方式來提升台美經貿關係，雖然沒有公布細節，但聽來像「新的機制」；美國商業部與台灣經濟部在過去兩年已設立許多新的經貿機制，此次會是在台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）之下成立新的工作小組，或其他新的機制，值得觀察。

台經院國際事務處研究員邱達生認為，台灣此次未納IPEF參與國家，應是對台灣在國際上比較敏感的政治考量，但美國有暗示台灣供應鏈位置重要性，意味即使明面上考量中台敏感性、沒有納入台灣，但某種程度上IPEF衍生的實質投資和經貿合作仍會有台灣。

對於台灣未來如何突破結構限制爭取加入IPEF，李淳認為，關鍵在於美國必須說服其他國家，IPEF不是抗中聯盟，當此疑慮消失，台灣加入的敏感性就降低，另外美國也要增加誘因，吸引質疑IPEF端出牛肉不夠的國家參與。

李淳表示，拜登宣布啟動IPEF只是提出初步規劃，邀韓國、日本、澳洲等盟友一起創立，可能是藉此增加投入資源，但IPEF勢必還要視其他國家的反應做出調整，可能是下半年、甚至明年初才會更明朗化，在發展過程中，皆可能是台灣與一些仍在觀望的國家陸續加入的時機。

中經院WTO及RTA中心副執行長顏慧欣則指出，先前美國在徵詢東協國家對IPEF意見時，已可見東協國家有意願加入，但若美國太高調強調「抗中」，且讓台灣在首輪就加入，東協國家擔憂看起來會有「選邊站」的疑慮；因此，在美國想讓更多國家參與IPEF的考量下，可預期台灣不會在第一波參與的行列。

顏慧欣認為，未在首輪加入IPEF，對台灣而言是遺憾，但不至於因沒有成為首波參與IPEF的國家，就受到嚴重影響，台灣反而可以將IPEF的遊戲規則，作為深化和IPEF參與國家雙邊關係的基本公式；另一方面，IPEF議題包含供應鏈穩定、潔淨能源等，台灣沒有參與，也會讓IPEF效果打折扣。

顏慧欣指出，IPEF預計7月將和有意願參與國家展開後續對談或協商，並預計在18個月內完成，因此最快也是在18個月時程走完，才會開放第2輪新成員加入；近日公布首輪參與IPEF的東協國家名單將是觀察重點，若美國希望邀請的東協國家大部分已在首輪都入列，台灣有望在第2輪就受邀加入。（編輯：林克倫）1110522