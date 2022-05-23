IPEF未納台灣引在野質疑 綠委：台美新做法將出爐

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（中央社記者黃雅詩台北23日電）美國白宮證實台灣未被納入首輪「印太經濟架構」（IPEF）名單，國民黨立委江啟臣質疑台美關係不是深化而是霧化，要求政府向美國的決定表達嚴重關切。民眾黨立委邱臣遠要求外交部提出解釋，並擬定未來加入IPEF的具體戰略。

民進黨立委陳亭妃則說，經濟部長王美花今天已在立院答詢時向她表示，行政院經貿辦總談判代表鄧振中與美國貿易代表戴琪在泰國曼谷的「APEC貿易部長會議」會談，這數週內台美經貿會有新的做法出爐。

江啟臣今天在臉書發文指出，美國對台談好的軍購延宕或喊卡，挺台參與世衛僅止於聲明，現在台灣又被排除在IPEF外，台美關係到底是深化還是霧化。外交部長吳釗燮、經濟部次長陳正祺日前在立院備詢時，信心滿滿表示台灣理論上會在IPEF內、有機會首輪納入，結果卻是台灣被排除在外，政府是狀況外還是在暗巷吹哨，或只顧著大內宣。

江啟臣表示，政府對於各界質疑或提醒，動輒指為唱衰甚至扣紅帽，台美關係難道是虛化關係、霧化問題，他認為政府此刻除了表達遺憾以外，也應對美方的決定表達嚴重的關切。

江啟臣表示，台灣半導體技術及產業在全球產業鏈優勢無需多言，俄烏戰事爆發、美中競合下，政府未能掌握契機強化台美合作，反讓美國對台軍售喊停，IPEF又被屏除於外，爭取加入CPTPP或與美日雙邊貿易協定更看不到真進展，一再大內宣只讓民眾期待一再落空。政府須深切檢討對外戰略政策，靈活運用台灣優勢與國際情勢，設法找到更多創新，才能突破枷鎖及限制。

邱臣遠在臉書貼文指出，台灣具全球半導體供應鏈關鍵地位，各界都很期待台灣加入IPEF卻未能如願，外交部應深入了解此次台灣未獲納入的原因，評估對台灣所造成的影響，並擬定後續爭取參與IPEF的有效策略。政府除了應負責任對民眾充分說明外，也必須向美方明確表達我方立場。

陳亭妃則在臉書貼文指出，她今天質詢經濟部長王美花時追問，連美國主導的IPEF都沒有辦法在首輪納入台灣，是在第2輪納入還是要怎樣具體交流。台灣應向美方表達更直接期待，希望美方給予更多支持。王美花答覆，鄧振中與戴琪在泰國曼谷的「APEC貿易部長會議」會談，這數週內會有新的做法出爐。（編輯：謝佳珍）1110523