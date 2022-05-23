越南加入印太經濟架構 籲造福人民利益

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（中央社記者陳家倫河內23日專電）越南總理范明正今天就「印太經濟架構」表示，應朝向一個為人民帶來實際利益的合作框架；討論過程應是一個開放、包容、平衡的進程，符合國際法與相關各方的正當合法利益。

美國總統拜登（Joe Biden）今天在東京正式公布「印太經濟架構」（IPEF），除了發起這一倡議的美國，首批加入的成員有澳洲、汶萊、印度、印尼、日本、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、韓國、泰國和越南。

越南政府新聞網（baochinhphu.vn）晚間報導，范明正（Pham Minh Chinh）今天下午在首都河內市以線上方式出席IPEF啟動討論公布儀式並發表講話。

范明正強調，調整經濟成長模式、朝著更加可持續、更加自力更生、最大限度地發揮內部資源、與優化外部資源相結合的方向促進經濟連結的必要性；在真誠、信任和責任的基礎上，堅持多邊主義，加強國際團結。

他說，這一事件將啟動和推動各國一起積極交流、認真討論、攜手處理重要的區域和全球問題，例如供應鏈多樣性和可持續性、技術創新、數位化轉型、電子商務、因應氣候變化、減排、綠色發展、稅收問題和反貪腐。

范明正重申，越南堅定不移且正在推動建立獨立自主的經濟，與積極主動地深入、實質、有效地融入世界相結合。越南也參與許多國際經濟連結倡議，為加速地區和世界經濟復甦和可持續發展的共同努力做出負責任的貢獻。

范明正表示，在討論IPEF的過程中，應朝向一個為人民帶來實際利益的合作框架。那應該是一個開放、包容、平衡的進程，符合國際法，符合相關各方的正當合法利益。

他指出，越南將與東南亞國家協會（ASEAN）各國和有關夥伴繼續討論，明確合作細項，為區域和各國帶來積極、有效和可行的經濟議程；為區域和全球的和平穩定、合作發展與繁榮做出貢獻。（編輯：韋樞）1110523