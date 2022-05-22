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拜登抵東京 美日峰會預料觸及台海議題

2022/5/22 18:57（5/22 19:11 更新）
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（中央社記者楊明珠東京22日專電）美國總統拜登就任後首度亞洲行在今天結束首站韓國訪問後，傍晚搭乘美國總統專機空軍一號飛抵日本東京。他明天將與日本首相岸田文雄舉行高峰會，預料將聚焦烏克蘭局勢、台海議題等。

拜登（Joe Biden）搭乘專機於下午5時（台灣時間4時）許飛抵位於東京的美軍橫田基地，由日本外相林芳正接機。

拜登在與林芳正、美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）簡單寒暄後，搭乘美國總統專屬直升機「陸戰隊一號」（Marine One）於下午近5時半從橫田基地起飛，飛抵位於東京都港區六本木的美軍基地後，改搭專車前往位於東京港區赤坂的美國駐日大使寓所。

拜登明天上午10時將造訪皇宮，會晤日皇德仁。接著將在東京赤坂的迎賓館與岸田文雄舉行高峰會談。這是兩人首度舉行面對面高峰會，一般預料會談議題包括烏克蘭局勢、台海議題等。

拜登在日本將待到24日。明天下午4時15分，拜登將在東京六本木出席美國倡議的「印度太平洋經濟架構」（IPEF

IPEF小百科

印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）由美國總統拜登2021年10月在東亞峰會提出，目的是填補美國在2017年退出跨太平洋夥伴協定（TPP，現稱跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP）後，與印太地區交往的缺口。

架構內容將涵蓋貿易推廣、數位經濟及科技標準、供應鏈韌性、減碳及潔淨能源、基礎建設、勞動標準等議題，具體細節尚待公布。

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）記者會。

拜登24日上午將出席在日本首相官邸（行政中心）召開的美日印澳「四方安全對話」（Quad）峰會。

為迎接「四方安全對話」，東京都內進入戒備森嚴的維安態勢，掌管東京警務的警視廳共動員約1萬8000名警力，與相關單位合力強化主要車站與機場等地的維安工作。（編輯：周永捷）1110522

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