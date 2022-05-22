2021年新南向出口額825.8億美元 創歷史新高

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（中央社記者陳俊華台北22日電）行政院經貿辦今天說，2021年台灣對新南向18國出口額825.8億美元，創歷史新高，是新南向政策推動以來最佳成績；台灣對新南向國家出口成長幅度35.2%，高於對中國大陸的25%。

行政院經貿辦公室晚間透過新聞稿表示，亞太經濟合作（APEC）貿易部長會議（MRT）今天在泰國圓滿舉辦。泰國是台灣新南向政策重點國家，台泰雙邊進出口總額，從新南向政策推動前的2016年的93億美元，增長到2021年的129億美元，成長率近4成，顯示台泰的經貿合作在新南向政策推動下，持續成長。

經貿辦說，綜觀新南向18個國家，各國陸續放鬆邊境管制措施，民眾生活逐步回歸正常，經濟嶄露復甦契機。台灣與新南向國家的經貿關係也在政府政策引導下，開創新局，協助台商持續開拓新商機。

經貿辦指出，回顧2021年經濟表現，台灣對新南向18國出口額825.8億美元，創下歷史新高，超越2019年疫情前的水準631.1億美元，更達到新南向政策推動以來最佳成績，相較2016年成長1.4倍。

經貿辦說，從出口市場來看，2021年台灣對新南向國家出口成長幅度35.2%，高於對全球整體的出口成長幅度29.4%，也高於對中國大陸的25%、對日本的25%，以及對美國的30%等主要市場成長率。

經貿辦表示，今年1月到4月，台灣對新南向國家出口額318億美元，相較2021年同期成長25.9%；台灣對新南向國家出口比重19.6%，相較2020年的17.7%及2021年的18.5%，已逐步回升到2019年疫情前水準。

經貿辦說，不只對新南向國家出口表現亮眼，台灣與新南向國家雙向投資也成長顯著。2021年對新南向國家投資121案，投（增）資58億2835萬美元，較2020年同期增加105.97%。

經貿辦指出，其中投資金額較大者，為新加坡、越南及泰國，主要投資案包含環球晶圓股份有限公司以25億美元增資新加坡GWAFERS SINGAPORE PTE. LTD.、聯發科技股份有限公司以10億美元增資新加坡MEDIATEK INVESTMENT SINGAPORE PTE. LTD.、國泰人壽保險股份有限公司以4億美元增資越南國泰人壽保險股份有限公司等。

經貿辦說，新南向國家來台投資529案，投（增）資約10億美元，則較2020年同期增加162.32%，其中投資來源地主要為新加坡、泰國及澳洲等，新南向國家外商看好台灣市場發展前景。顯示政府政策方向正確，更說明新南向國家在未來經濟復甦與全球供應鏈移轉下的重要性持續攀升。

經貿辦表示，新南向政策是國家整體對外策略的一環，除了經貿數據亮眼外，更充分發揮台灣軟實力；藉由共享資源、人才與市場等，創造互利共贏；在醫療、農業、觀光、科技與文化等方面，深化台灣與新南向夥伴國更多元的實質關係。

經貿辦說，政府持續以務實作為推動新南向政策，把握疫後復甦契機，掌握「走出去，續友誼；交朋友，拓新局」精神，恢復實體參與各項國際活動及雙邊協商，協助台商因應國際政經局勢變化，掌握實質商機。（編輯：黃國倫）1110522