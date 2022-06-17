拓展石斑外銷 農委會補貼海空運費

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台灣石斑魚遭中國以檢出禁用藥物禁止輸入，行政院農業委員會17日公布外銷獎勵措施，由農委會國際處處長林家榮（左）及農委會漁業署副署長林國平（右）出面說明。中央社記者吳欣紜攝 111年6月17日

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（中央社記者吳欣紜台北17日電）台灣石斑魚遭中國以檢出禁用藥物禁止輸入，行政院農業委員會今天公布外銷獎勵措施，包含將提供外銷業者海、空運運費補助，若是魚片、切塊及輪切，每公斤再多10元。

中國以檢出禁用藥物為由，13日起暫停台灣石斑魚輸入。由於往年台灣石斑魚出口以中國大陸為大宗，因此農委會啟動調節石斑魚產銷等措施，盼不白費漁民心血。

為了拓展石斑魚外銷市場，農委會國際處處長林家榮今天接受媒體聯訪指出，農委會將提供外銷業者海外拓銷獎勵以及規劃在重要目標市場舉辦廣宣及促銷活動。

林家榮指出，即日起至年底，農委會將提供外銷業者每公斤新台幣40元至50元不等的海運費用，空運則是70至90元間，運往亞洲或其他目標市場。

林家榮也說，由於歐美消費者較偏好「魚片」、「切塊」及「輪切」等產品，因此為了鼓勵外銷業者開發這類產品，每公斤會再多給10元的獎勵金，希望透過獎勵措施讓更多石斑魚產品外銷到除了中國以外的市場。

根據農委會規劃，今年下半年預計外銷300公噸的石斑魚，目標市場包含美國、加拿大、紐澳、日本及歐洲等地。

林家榮提到，會與外貿協會及外銷業者合作，鼓勵與目標市場通路舉辦至少50場以上廣宣及促銷石斑魚活動，促進石斑魚外銷。

至於國內養殖輔導及內銷措施，農委會漁業署副署長林國平則說，將運用低利貸款輔導養殖業者延養及代銷，凍存部分也有相關補貼，若是「去鱗、去鰓、去內臟」部分，每公斤將補貼40元，切片補貼每公斤50元。

內銷部分，林國平說，漁業署已有相關電商平台，後續將與大型量販店、便利商店等合作，讓民眾可以實體購買石斑魚，未來待COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，也會與餐廳餐館等合作，盼多使用國產優質石斑。

林國平並提到，這些措施預計花費7億7000多萬元，經費部分將由農損基金支出、部分將向行政院爭取。（編輯：管中維）1110617