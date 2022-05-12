楊金龍坦言經濟保4有疑慮 輸入性通膨壓力持續

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（中央社記者潘姿羽台北12日電）俄烏戰事延燒、通膨持續升溫，國際局勢充滿不確定性，中央銀行總裁楊金龍今天坦言，今年經濟成長率「保4」可能有疑慮，且輸入性通膨壓力依然持續。

楊金龍今天赴立法院財政委員會就「我國央行是否跟進美、歐、英、澳等國採行包含升息等貨幣緊縮政策，並調整房地產市場選擇性信用管制措施」進行專題報告。

國民黨立委林德福詢問，今年經濟成長率是否有下修疑慮，沒辦法保4；楊金龍坦言「有可能」，雖然今年第1季經濟成長率概估達3.06%，截至4月出口、投資及消費也都表現不錯，但下半年經濟可能會受影響。

楊金龍接著指出，受到美國聯準會（Fed）啟動升息循環、俄烏戰爭延燒等因素影響，均可能牽動台灣經濟表現。

民進黨立委高嘉瑜詢問，以國際貨幣基金（IMF）估台灣今年經濟成長率僅3.2%來看，台灣是否不僅無法保4，還可能落至接近3%。楊金龍回答，根據過去經驗，IMF對台灣經濟預測數據「都有點低估」，近期的國際機構對台灣經濟成長率預測多落在3.6%至3.8%。

至於央行的經濟預測，楊金龍表示，央行正在蒐集資料，6月16日理監事會議將公布今年最新的經濟成長預估值。

民進黨立委吳秉叡則憂心，隨著利率水準往上走，可能減低企業投資台灣意願，衝擊經濟成長動能。

楊金龍解釋，台灣投資動能與利率較沒有關係，和出口關聯較大，因為台灣大部分投資與出口有關係，接下來要觀察美國持續升息且幅度蠻大，會不會影響全球經濟與金融市場發展，進而牽連台灣經濟表現。

而近期通膨持續升溫，林德福詢問，輸入性通膨儼然成型，第2季壓力是否增加，以及後續物價走勢為何；楊金龍表示，台灣消費者物價上漲率（CPI）第2季應該還是會上升，且可能比第1季更高，第3、4季走緩，但「還是會在2%以上」。

就全年物價情勢來看，楊金龍認為2022年全年CPI漲福應在2%以上，可能落在2.5%附近。（編輯：楊蘭軒）1110512