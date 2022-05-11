6月台灣利率政策走向 央行送交立院報告揭露3條件

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（中央社記者潘姿羽台北11日電）因應通膨升溫，主要經濟體央行陸續啟動升息循環，外界關注台灣央行是否跟進；央行報告表示，基於維持物價穩定的法定職責，採取緊縮性貨幣政策立場，未來也將就通膨情勢、國內疫情對內需影響等3條件調整政策。

中央銀行總裁楊金龍12日將赴立法院財政委員會就「我國央行是否跟進美、歐、英、澳等國 採行包含升息等貨幣緊縮政策，並調整房地產市場選擇性信用管制措施」進行專題報告，今天書面報告率先出爐，內容清楚揭示央行貨幣政策立場。

央行於報告中指出，近期全球主要央行貨幣政策走向隨各自經濟金融情勢發展有所不同，美國、英國及澳洲等央行已啟動升息循環，歐洲央行持續縮減購債規模，主因均為通膨壓力升高所致；日本央行認為通膨率上揚現象不會持久，中國人民銀行則為了緩解經濟下行壓力，維持寬鬆貨幣政策。

至於國內情況，央行表示，去年國內物價漲幅走高，今年以來又因俄烏衝突加劇全球通膨壓力，國內物價漲幅持續居高；基於維持物價穩定的法定職責，央行採取緊縮性貨幣政策立場，並在3月17日的理監事會議決議調升央行政策利率0.25個百分點，有助於抑制國內通膨預期心理，維持物價穩定，以及協助整體經濟金融穩健發展等政策目標。

央行也提到，每季理事會會議中，理事將就最新國內外經濟金融情勢進行討論並做成貨幣政策決策；未來央行調整貨幣政策有3大主要考量因素，分別是國內通膨情勢及展望、國內疫情升溫對內需產業及民間消費的影響、主要經濟體貨幣政策動向對國內經濟金融情勢的影響。

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央行說明，俄烏戰事膠著，打亂全球原物料供應，加上中國大陸封城防疫措施，均惡化全球供應鏈瓶頸問題，而原油、穀物及基本金屬等原物料價格攀高，也加劇國內輸入性通膨壓力；全球供應鏈瓶頸問題、地緣政治風險及氣候變遷危機，均是影響今年國內通膨走勢的主要不確定因素。

至於國內疫情升溫帶來的影響，央行表示，可能影響內需產業復甦力道及民間消費動能。（編輯：潘羿菁）1110511