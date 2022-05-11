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全球通膨挑戰
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全球通膨挑戰1/46

央行：地緣政治緊張等4大風險 全球高通膨現象恐更持久

2022/5/11 16:16（5/11 16:43 更新）
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央行示警，在地緣政治局勢緊張等4大風險影響之下，全球高通膨現象可能更持久。圖為台北市北投區市場攤販價格板。（中央社檔案照片）
央行示警，在地緣政治局勢緊張等4大風險影響之下，全球高通膨現象可能更持久。圖為台北市北投區市場攤販價格板。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北11日電）通膨持續升溫，成為國內外共同面臨的難題，中央銀行示警，在地緣政治局勢緊張、國際原物料價格飆漲等4大風險影響之下，全球高通膨現象可能更持久。

中央銀行總裁楊金龍12日將赴立法院財政委員會就「我國央行是否跟進美、歐、英、澳等國採行包含升息等貨幣緊縮政策，並調整房地產市場選擇性信用管制措施」進行專題報告，今天書面報告率先出爐。

央行表示，每季理事會會議中，理事將就最新國內外經濟金融情勢進行討論並做成貨幣政策決策；未來央行調整貨幣政策有3大考量因素，分別是國內通膨情勢及展望、國內疫情升溫對內需產業及民間消費的影響、主要經濟體貨幣政策動向對國內經濟金融情勢的影響。

通膨走勢是貨幣政策調整的關鍵指標，就全球局勢看來，通膨議題恐怕不會這麼快落幕。央行特別在報告中示警，展望未來，地緣政治局勢緊張國際原物料價格飆漲變種病毒引發疫情反覆，以及氣候變遷加劇4大風險，均可能促使全球高通膨現象更持久，美、英等主要經濟體恐因此加速緊縮貨幣政策。

央行進一步指出，上述因素均將衝擊全球經濟活動與擴大金融市場波動，增添全球景氣下行風險。

央行補充，去年底國際機構預期隨著供需失衡問題緩解，全球通膨可望於今年年中逐步回穩，沒想到今年初以來，因變種病毒Omicron疫情再起，供應鏈瓶頸持續，加上2月俄烏戰事爆發、主要國家對俄羅斯進行經濟金融制裁，造成原油、穀物及基本金屬等國際大宗商品供應受阻而價格高漲，加重全球通膨壓力，主要經濟體通膨率持續走升。

此外，美國等主要經濟體寬鬆貨幣政策逐漸退場，預期今年全球經濟成長轉趨溫和；相較去年底，國際機構多大幅下修2022年全球經濟成長率預測值，並大幅上修今年全球通膨率預測值。（編輯：張均懋）1110511

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