各國祭出升息迎戰通膨 央行：貨幣政策非萬靈丹

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主要國家央行紛紛升息抗通膨；不過，台灣中央銀行6日在臉書發文轉述經濟學家看法，直言貨幣政策並非萬靈丹。圖為新台幣。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北6日電）供應鏈瓶頸加上俄烏戰爭推升原物料價格，全球通膨持續升溫，美國聯準會、英國央行紛紛升息因應，不過台灣中央銀行今天於臉書發文轉述經濟學家看法「貨幣政策可不是萬靈丹」，直言一不小心，就會導致經濟硬著陸。

美國聯準會（Fed）5月4日升息2碼，且預計於6月實施量化緊縮（Quantitative Tightening, QT）；英格蘭銀行（Bank of England, BoE）也在隔日升息1碼，對抗居高不下的通膨。

主要國家央行紛紛升息抗通膨，不過央行今天在臉書發文引用經濟學家說法，直言貨幣政策並非萬靈丹。

央行表示，緊縮行動並非易事，一不小心就可能讓經濟硬著陸，帶來痛苦的高失業與急速的經濟萎縮；英格蘭銀行總裁貝里（Andrew Bailey）便坦承，BoE的利率政策在對抗通膨與避免經濟步入衰退之間，正面臨著極大的挑戰。

央行發文提到，「經濟學人」日前曾警告，若聯準會升息過猛，恐招致經濟衰退，須妥為拿捏；即使面對來自各界對央行高期待的壓力，例如要求處理不均、房價、氣候變遷等各種社會議題，但貨幣政策不是萬靈丹，如果以利率處理這些議題，更是大而不當的工具。

此外，主要經濟學家多認為，面對這波由供給面衝擊所推升的高通膨，聯準會等央行的工具箱其實並沒有可直接使力的工具。（編輯：潘羿菁）1110506