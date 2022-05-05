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央行升息2/24

聯準會鷹式作風添壓力 學者估央行6月跟進升息

2022/5/5 20:45（5/5 21:04 更新）
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學者普遍認為，美國聯準會接連升息，預估央行6月理監事會利率將連2升。（中央社檔案照片）
學者普遍認為，美國聯準會接連升息，預估央行6月理監事會利率將連2升。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北5日電）美國聯準會宣布升息2碼，符合市場預期，股市紛紛收紅慶祝。不過學者普遍認為，美國聯準會接連升息，台灣不太可能置身事外，預估央行6月理監事會利率將連2升，但幅度會相對和緩。

美國聯準會（Fed）歷經為期2天的會議，決議將聯邦資金利率目標區間調高到0.75%至1%。這是2000年5月以來聯準會首度升息2碼（0.5個百分點），也是2006年6月以來首度連兩次例會決議升息，壓制居高不下的通膨是最主要考量。

部分機構曾提出美國聯準會升息3碼的激烈情境，如今聯準會決議升息2碼，顯得「鷹中帶鴿」，讓市場稍微鬆了口氣。

不過學者專家認為，美國接連升息，且升息2碼還是偏鷹，台灣不可能無動於衷，預估央行6月中旬的理監事會決議，就會再次升息。

台新金控首席經濟學家李鎮宇直言，美國聯準會除了3月、5月升息，6月也還會再升，在這樣的情境下，「台灣不可能只升半碼」。

李鎮宇預估，央行6月理監事會的決議，利率將「連2升」，升息幅度達1碼；下半年則視聯準會升息速度及經濟情勢，台灣今年全年可能升息3至4碼。

台經院六所所長吳孟道認同央行6月將升息，但幅度半碼及1碼都有可能，4、5月的消費者物價上漲率（CPI）將是關鍵。

根據主計總處按月公布的物價概況，去年起台灣通膨壓力持續升溫，CPI漲幅多超過2%的通膨警戒線，今年更因俄烏戰爭爆發後，國際原物料價格飆高，3月CPI年增率飆破3%、升至3.27%，創下9年半最大漲幅。

吳孟道認為，央行升息決策考量關鍵應該會是國內的通膨壓力，假如4、5月通膨降溫，CPI漲幅落至3%以下，6月可能僅升息半碼；但若CPI持續高於3%，「搞不好也有機會升1碼」。（編輯：潘羿菁）1110505

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