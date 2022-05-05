更多編輯台推薦新聞：
小馬可仕善用社群媒體年輕選民挺 問鼎菲律賓總統呼聲高
國際

小馬可仕善用社群媒體年輕選民挺 問鼎菲律賓總統呼聲高

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級
產經

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理
生活

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
快篩陽即確診免外出PCR 居家隔離檢疫及自主防疫等3類對象適用
首頁 / 證券
聯準會
新聞專題
聯準會3/149

聯準會升息符預期 法人：台股利空出盡有望轉強

2022/5/5 08:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北5日電）美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布升息2碼，符合市場預期，激勵美股道瓊工業指數上漲932.27點。法人分析 ，美聯準會宣布升息後，台股有望利空出盡而轉強，但通膨問題難在短期解決，大盤中長線偏空格局不變。

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）淡化未來一次激進升息3碼的可能性，美股主要指數今天皆收紅，道瓊工業指數上漲932.27點或2.81%，收在34061.06點；標普500指數上揚124.69點或2.99%，收在4300.17點；那斯達克綜合指數揚升401.10點或3.19%，收在12964.86點；費城半導體指數上漲118.89點或3.90%，收3163.79點。

台股4日開盤跳空上漲，在觀望美國聯準會利率決策前呈現低量，加權指數終場上漲66.93點，以16565.83點作收，漲幅0.41%，成交值新台幣1923.55億元。外資及陸資賣超0.64億元，投信買超9.12億元，自營商賣超3.29億元；三大法人合計買超5.19億元。

產業訊息部分，電源供應器大廠群光電能今年第1季稅後純益達7.57億元，年增3成，創同期新高；每股盈餘1.93元，年增29.5%。展望第2季，群電指出，目前訂單看來逐季往上，但最大考驗在中國的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及封城、封控。

旗下擁有手搖飲品牌「歇腳亭」的聯發國際公布第1季財報，受惠於美國市場成長強勁，稅後淨利達2000萬元，年增33.53%，為歷史同期新高，今年將在美國展店逾40家。

法人表示，美國聯準會宣布升息前，國際股市已先反應利空而持續拉回測底，在短線跌深與月、季線負乖離偏高之下，技術面有望跌深反彈，預期指數將複製今年3月聯準會首度升息的走勢，在宣布升息後利空出盡而轉強，但物價通膨問題難以在短期解決，若趨勢未反轉，中長線偏空格局不變。（編輯：郭無患）1110505

延伸閱讀
聯準會抗通膨 22年來首度升息2碼並宣布縮表美聯準會宣布升息2碼 6月開始縮表Fed會議紀錄顯示升息會加速 最快5月起每月縮表950億美元
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀