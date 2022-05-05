聯準會升息符預期 法人：台股利空出盡有望轉強

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（中央社記者吳家豪台北5日電）美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布升息2碼，符合市場預期，激勵美股道瓊工業指數上漲932.27點。法人分析 ，美聯準會宣布升息後，台股有望利空出盡而轉強，但通膨問題難在短期解決，大盤中長線偏空格局不變。

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）淡化未來一次激進升息3碼的可能性，美股主要指數今天皆收紅，道瓊工業指數上漲932.27點或2.81%，收在34061.06點；標普500指數上揚124.69點或2.99%，收在4300.17點；那斯達克綜合指數揚升401.10點或3.19%，收在12964.86點；費城半導體指數上漲118.89點或3.90%，收3163.79點。

台股4日開盤跳空上漲，在觀望美國聯準會利率決策前呈現低量，加權指數終場上漲66.93點，以16565.83點作收，漲幅0.41%，成交值新台幣1923.55億元。外資及陸資賣超0.64億元，投信買超9.12億元，自營商賣超3.29億元；三大法人合計買超5.19億元。

產業訊息部分，電源供應器大廠群光電能今年第1季稅後純益達7.57億元，年增3成，創同期新高；每股盈餘1.93元，年增29.5%。展望第2季，群電指出，目前訂單看來逐季往上，但最大考驗在中國的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及封城、封控。

旗下擁有手搖飲品牌「歇腳亭」的聯發國際公布第1季財報，受惠於美國市場成長強勁，稅後淨利達2000萬元，年增33.53%，為歷史同期新高，今年將在美國展店逾40家。

法人表示，美國聯準會宣布升息前，國際股市已先反應利空而持續拉回測底，在短線跌深與月、季線負乖離偏高之下，技術面有望跌深反彈，預期指數將複製今年3月聯準會首度升息的走勢，在宣布升息後利空出盡而轉強，但物價通膨問題難以在短期解決，若趨勢未反轉，中長線偏空格局不變。（編輯：郭無患）1110505