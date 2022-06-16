央行宣布升息半碼 下修全年經濟成長率至3.75%

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（中央社記者蘇思云台北16日電）中央銀行今天舉行第2季理監事聯席會議，宣布調升政策利率半碼（0.125個百分點），利率連2升，並在明天起實施。另外，下修今年經濟成長率至3.75%、物價年增率上修至2.83%。

央行今天宣布升息半碼，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調升0.125個百分點，分別調整為1.5%、1.875%及3.75%，自6月17日起實施。

另外，央行也調升新台幣存款準備率0.25個百分點。

央行今年3月預估2022年全年經濟成長率為4.05%，全年消費者物價指數（CPI）年增率、核心CPI分別為2.37%與1.93%；不過，考量國內疫情升溫，影響內需產業復甦，央行今天把2022年全年經濟成長率下修到3.75%，全年CPI年增率上修到2.83%，核心CPI上修到2.42%。（編輯：潘羿菁）1110616