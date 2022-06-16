央行升息半碼 工商界不意外但憂台幣穩定性

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（中央社記者鄭鴻達台北16日電）中央銀行今天宣布調升政策利率半碼，工商協進會理事長林伯豐認為，半碼雖不算少，但還算合理；商總理事長許舒博建議，央行應思考穩定新台幣匯率的相應措施；至於全國中小企業總會理事長李育家認為，升息半碼是不得不的做法。

央行今天舉行第2季理監事聯席會議，宣布升息半碼（0.125個百分點），重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調升0.125個百分點，分別調整至1.5%、1.875%及3.75%，自6月17日起實施。此外，央行也調升新台幣存款準備率1碼，並於7月1日實施。

許舒博認為，其實不管升息半碼或1碼，都會對房地產市場，尤其拉高買房族的購屋貸款的利息，加上整體通膨與疫情的影響，對老百姓造成的生計壓力，都比以前更大。

對於央行這次升息半碼，是否有助於新台幣的穩定性，許舒博雖持保留態度，不過他認為，假設台幣貶值速度太快，也會對台灣整體內外銷產業都不利，尤其是貿易相關的產業影響更大。

許舒博說，全球股市震盪對投資者造成不小影響，台灣央行不管是升息半碼、1碼，都跟不上美國聯邦準備理事會（Fed）的升息速度，央行應思考目前的調整機制是否足夠。

許舒博坦言，Fed調整的動作會非常快，未來Fed非常可能會繼續升息，業界普遍擔心的，是央行要如何因應，以及是否有其他相應措施來穩定新台幣，若否，他擔憂新台幣會加速貶值。

李育家認為，各界都對本次升息有所預期，為因應劇烈變動的經濟情勢，央行此次升息半碼，並提升銀行存款準備率的模式，應有其考量，畢竟升息是抑制通膨的一種方式。

李育家認為，這次升息是預料中且不得不的做法，雖然台灣不像Fed一次就升3碼，但央行可能有將銀行資金準備、通膨壓力與抑制，以及服務業等內需等各種情況考量在內。

工商協進會理事長林伯豐認為，央行本次升息半碼雖不算少，但還算合理，然因通膨壓力還沒解決，他建議政府應研議更多減稅、融資，或其他有利經濟產業的政策或獎勵，才能更有效抑制通膨。（編輯：潘羿菁）1110616