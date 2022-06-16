央行升息半碼 房仲：千萬房貸族每月還款多585元

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（中央社記者賴言曦台北16日電）中央銀行今天宣布升息半碼，房仲業估計，房貸利率可能調升至1.835%，若以千萬房貸規模估算，每月將增加新台幣585元還款壓力。今年利率「連2升」之下，每月負擔金額將較去年底增加1740元。

儘管這次央行並未祭出選擇性信用管制，不過業者認為，實際上房市交投早已冷卻。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡試算後指出，若以聯徵中心公布的今年首季平均住宅貸款利率1.46%為基礎估算，20年期貸款1000萬元、本息均攤方式還款、每月還款金額4萬8071元計算，3月升息1碼後，利率提高為1.71%，每月還款金額增至4萬9226元，每月增加1155元；今天升息半碼後，利率調升至1.835%，每月還款金額增至4萬9811元。

郎美囡表示，升息半碼後，每月再多585元的還款金額，總計2次升息下來，每月還款負擔共增加1740元。雖然這次升息度較緩，貸款族壓力沒那麼重，但如果第3季再升息，房貸族負擔將升壓。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛認為，今年第1季的央行理監事會議決議內容就可嗅出，央行升息雖主要是對付通膨、匯率問題，但明顯而有效的副作用就是壓抑房市過熱買氣，因此不必急著啟動第5波信用管制，實際上房市步入升息循環階段，市場衰退、不確定性的機率大增，交投已冷。

黃舒衛預期照目前升息速度來看，最快年底前，房貸利率就會升到2%，加上稅費負擔，置產族購屋需求會減少，甚至「買房抗通膨」的功能也會失效。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，雖然目前共累計升息1.5碼，衝擊還在可接受範圍，但若高通膨持續，民眾在民生必需品花費可能驟增，且通膨壓力未緩解，也可能加速央行升息速度與幅度，並帶動房貸利率陡升，擠壓民眾在消費性產品與購屋的預算，導致民眾購屋意願卻步。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐預測，若央行依此態勢，全年升息達3碼，她估計房市將出現3大變化。

第一變化為交易量能收斂；第二變化為首購族傾向下修購屋預算，帶動低總價小宅物價市場性，高資產族持現金進軍高總價房屋，市場呈兩極化發展；第三變化則是裝潢、修繕費用漲價，裝修貸款的利率亦同步提高，加上升息導致遭預算排擠，故購屋後的居家裝修、家具將趨於精簡。（編輯：潘羿菁）1110616