學者：若下半年內需復甦通膨持續 央行恐加速升息

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（中央社記者張璦台北16日電）央行今天宣布升息半碼，重貼現率調整為1.5%。專家學者認為，升息半碼符合預期、尚可接受，主要是疫情衝擊內需，導致升息3個條件未完全滿足；若下半年疫情趨緩、通膨持續盤旋，台灣升息步調應會加速。

台灣中央銀行今天舉行第2季理監事會議，決議升息半碼，政策利率連2升，同時調升新台幣活期性及定期性存款準備率各0.25個百分點，持續緊縮步調。

央行總裁楊金龍說，疫情影響下，內需復甦力道不如預期，但通膨持續盤旋，央行要展現抑制通膨預期心理的決心，這樣的緊縮政策搭配是「複雜且困難 」的抉擇。

中經院副院長王健全指出，升息半碼大致符合市場預期，搭配新台幣存款準備率調高也會起到緊縮作用；近期本土疫情影響內需，這次利率調幅相對小，央行副總裁嚴宗大先前就已表態，國內經濟因素的考量，比國外因素更為重要。

王健全說，美國通膨失控，聯準會（Fed）這次一口氣升息3碼；相比之下，台灣有油電控制機制，通膨率沒那麼高、本次僅升半碼，後續台、美利差持續擴大，資金流出、新台幣貶值，進口成本增加，通膨也可能加劇。

王健全分析，央行考慮升息的3個條件，即國內通膨情勢、主要經濟體貨幣政策動向和疫情對內需產業與消費的影響，本來央行看起來要鷹派打通膨，不過現在是「前面兩個Yes，後面一個No」，若台灣下半年疫情稍緩，「可能升息腳步會大一點」。

「俄烏戰爭不停止，台灣通膨應該也不會停止」，王健全指出，央行也需關注，台灣進口油價、糧價維持高點，通膨就不易控制住。

中央大學經濟系教授吳大任表示，升息會打擊消費，但央行有控制通膨的壓力，升息半碼尚可接受，後續台、美利差擴大，新台幣難逃貶勢。

吳大任說，對台灣影響較大的是美國貨幣政策，預計聯準會下半年會持續快速升息，所產生的消費排擠現象將對台灣出口造成劇烈影響，出口、內需雙雙受挫，步入經濟衰退風險也將擴大。（編輯：張良知）1110616