暫無第5波打炒房 楊金龍：房市有冷卻優先對付通膨

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（中央社記者蘇思云台北16日電）央行今天召開第2季理監事會議，並未祭出第5波房市信用管制措施。央行總裁楊金龍表示，房地產近期確實有冷卻現象，這次優先對付通膨，央行會持續滾動檢討相關措施。

美國聯邦準備理事會（Fed）決議升息3碼（0.75個百分點），台灣央行今天召開第2季理監事會議，也跟進升息腳步，決議政策利率升息半碼，並在明天起實施，同時調升新台幣活期性及定期性存款準備率各0.25個百分點，自7月1日起實施。

楊金龍表示，從2020年12月以來，央行已經四度調整選擇性信用管制措施，實施至今，全體銀行建築貸款與購置住宅貸款成長趨緩，不動產貸款集中度大致穩定。

他指出，這次沒有調整房市選擇性信用管制措施，主要還是優先對付通膨；3月以來調高利率，再加上這次貨幣緊縮政策，挹注房市穩定，也有助於強化已祭出的選擇性信用管制措施成效，並會持續滾動檢討相關措施內容。

楊金龍進一步說明，近期房市的確有冷卻現象，央行對選擇性信用管制措施會持續評估，重點不在於房價高低等，而是關注對金融穩定的影響，央行會看房地產貸款的集中度、呆帳率等，也會關注內政部、財政部、金管會的決策對房地產影響。

對於首購族是否有相關建議，楊金龍表示，每個首購族都有不同看法，這部分不方便做什麼建議。

媒體詢問有建商認為台灣房市快速萎縮，也有人擔心是否可能演變成美國次貸風暴。楊金龍強調，絕對不會演變成美國次貸風暴。（編輯：潘羿菁）1110616