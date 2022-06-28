調查：全台平均議價率9.9% 台中市房價最硬

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（中央社記者賴言曦台北28日電）數字科技旗下591新建案今天透過新聞稿表示，統計全台逾千件銷售案中的新建案後顯示，目前全台平均議價率為9.9%，七大都會區以台中市平均議價率5%最低，顯示房市雖淡，建商仍不願輕易鬆綁價格。

進一步觀察七都平均議價率趨勢，北台灣方面，台北市平均議價空間為11.9%，位居七都第2名，且議價率20%以上的建案比例全台最高，主因是台北市房價高，業者會保留一定議價彈性以吸引買氣。

至於新北市，在捷運、重劃區議題加持下，買方為搶到優質物件，屢見加價，讓開價與成交價的差距持續縮小。

桃園市平均議價率為12.5%，位居七都榜首，主因是建商為吸引有剛性需求的年輕族群，讓利幅度普遍更加彈性。

新竹縣市因房市過熱，政府加大稽查，當地建商為避免糾紛，幾乎都採不二價，且買方對精華區的需求持續拉抬行情，導致議價率僅9.7%，為北台灣平均議價率最低的地區。

中部方面，台中市過去兩年房市熱，但隨著實價登錄新制上路，建商紛紛採取不二價，且近期工料雙漲導致議價空間縮水，平均議價率僅5%，為七都最低。

根據當地市調指出，目前房市在打炒房、COVID-19疫情及中央銀行連續升息等利空夾殺下，買方普遍期待更大的讓利姿態，加深買賣雙方對價格認知落差，才形成僵持態勢。

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南台灣部分，受台積電設廠議題帶動，台南市房價近年大漲；現階段在土地價格漲幅過大且營建成本攀漲等衝擊下，建商推案力道放緩。但仍有精華地段且「賣一戶少一戶」的零星建案，業者考量利潤及政策變化等原因，持續緊縮讓利幅度，導致當地不僅議價率20%以上的建案數掛零，10%以下的建案比例更高達66%，平均議價率僅有9.1%，在七都中僅高於台中市。

同樣有台積電議題的高雄市，近來在大量投資題材挹注下，房價天花板屢被刷新，但當地建商同樣受制於工料雙漲等不確定性，推案量充沛的的北高雄楠梓、左營等區域，建案讓利幅度普遍不高，平均議價率僅10.6%。（編輯：張良知）1110628