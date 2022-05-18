調查：9成民眾認房價太高 逾5成憂房市泡沫化

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（中央社記者陳至中台北18日電）草根影響力基金會今天公布一項民調顯示，9成民眾認為房價太高，超過5成擔心若一直上漲，台灣房市將「泡沫化」。學者呼籲政府對炒作的投資客，研擬更嚴格的管制措施。

草根影響力文教基金會今天發表「政府的打房政策，人民有感嗎？」調查結果，於4月27日到5月6日以電話訪問18歲以上台灣民眾，共完成1194份有效樣本，在95%抽樣誤差下，信心水準在正負2.8個百分點之間。

調查顯示，90%民眾同意現在房價太高，僅5%不同意。54%同意房價一直上漲恐「泡沫化」，32%不同意。另也有超過5成受訪者不相信央行升息會抑制房價上漲的預期；不相信購物貸款優惠會吸引年輕人購屋；認同高房價會導致年輕人不想結婚。

今天受邀出席民調記者會的真理大學法律系教授林家祺表示，高達9成民眾都認為房價過高，大家都聽了好多年政府「打房」，卻是「越打越高」，主因是經濟誘因依然存在，許多人買房為投資，「有利可圖為何不做？」政府當然知道，且有充足的工具平穩、抑制房價，包括租稅和金融手段。

林家祺指出，年輕族群不滿意度高，30到39歲高達65%，這些人是「剛性需求」，買房的期盼很卑微，只是為了成家立業，受薪階級炒房能力更是微乎極微。

中央大學經濟系教授邱俊榮表示，台灣房價上漲超過合理成本增加幅度非常多，應該比照物價，由政府嚴格控制。他也提到，對很多人來說，炒房是「理性的經濟行為」，政府應該從根源來處理，祭出更嚴格的選擇性信用管制措施。

邱俊榮表示，房價已經是國安問題，對少子女化的影響非常大。人們無法享受到經濟成長的果實，反而從房價飆漲，感到經濟成長的「代價」越來越高。他也提到家庭為儲蓄買房，往往先縮減「文教支出」，將對國家人力質量產生嚴重衝擊。

中原大學財金系教授陳若暉表示，地方政府仍可用土地標售籌資，甚至占財政收入的一大部分，「雖不能說是房價的元兇，但一定是催化劑。」地方的作為產生「定錨」的效果，民間一起跟風，中央政府打房，就像是打土撥鼠遊戲一樣，供給和需求兩端不斷對決。

陳若暉表示，政府的補貼措施，受惠的多是低收入、弱勢族群，絕大部分民眾無法享受到「德政」。他認為少子女化下，人口死亡多於出生，「剛性需求」在未來會急速下降，估3年後可以看到房價的「反折點」。

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瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，少子女化是國安問題，炒房則是台灣亡國滅種的根源。政府抑制房價、囤房稅、租屋補助等措施，目前看來一般民眾「無感」，大家還是預期房價會持續漲，直到泡沫化，彷彿「失速列車」一直往前跑。

草根影響力基金會民調召集人顏永森提出3點政策建議，包括積極檢討導致房價上漲的因素，對投資客研擬更嚴格的管制措施，檢討與修訂擴大租金補貼政策。（編輯：李亨山）1110518