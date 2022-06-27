民眾保守看房市 5月房貸餘額年增率逾1年低點

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（中央社記者蘇思云台北27日電）中央銀行今天公布5月房貸餘額為新台幣9兆906億元，續寫新高，不過年增率持續下滑到9.2%，創下15個月來新低；央行官員表示，先前升息影響、加上5月疫情升溫，民眾對房市相對比較保守。

央行統計，5月房貸餘額續攀升至9兆906億元，月增688億元，年增率為9.2%、較4月收斂，也是2021年3月以來的低點。

央行官員解釋，房貸餘額本來就會持續上揚，房價則因為建築成本的推升，也可能讓房貸餘額走揚；3月剛升息，4月開始有疫情因素、台股比較震盪，5月房貸餘額月變動量較4月微幅上升，但年增率則相對下滑，已經是逾1年來的低點。

央行官員指出，央行的升息影響會逐漸反映出來，加上5月本土疫情升溫，民眾對房地產看法比較保守，近期國泰金調查也顯示買房意願指數下降到3年新低。

央行今天同步公布5月建築貸款餘額為2兆9257億元，月增261億元，年增13.31%，年增率跟4月的13.3%水準相近。

由於各部會都陸續祭出房市管制措施，央行官員指出，建築貸款年增率從去年起走勢就明顯下滑，建商在市場面會更為謹慎評估。不過，因為目前營造成本仍居高不下，也會墊高資金需求，這些都可能影響建築貸款需求。

央行官員指出，央行持續關注房市相關數據，有剛性需求者還是會買房，但可能從限制較多的預售屋，改從成屋、二手屋市場下手。（編輯：趙蔚蘭）1110627