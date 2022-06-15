買房難 房仲：3年來房價漲幅為薪資增幅4.6倍

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（中央社記者賴言曦台北15日電）房仲指出，根據內政部實價登錄及勞動部數據，全台近3年來住宅總價漲幅約20.1%，期間平均提繳工資僅成長4.3%，相差4.6倍，有購屋需求的民眾應考量自身負擔能力，每月貸款金額最好不要超過家庭收入1/3。

觀察七都狀況，台南市從2019年到2021年的平均購屋總價從新台幣502萬元漲至674萬元，漲幅34.3%；但平均提繳薪資成長幅度僅3.8%，低於全台平均增幅4.3%，致使房價與薪資成長幅度相差8.9倍，是七都中薪資最追不上房價攀升速度的縣市。

七都中房價與薪資成長幅度差距最小的是新竹市，近3年購屋總價漲幅為21.7%，平均提繳工資成長幅度為9.1%，差距為2.4倍，主要應與科技業者加薪留才攬才有關。

永慶房屋研展中心副理陳金萍發布新聞稿表示，近年台南市因科技業大廠進駐等利多議題，吸引買盤湧入，房價因而大幅上漲；然而對於薪資本就低於全台平均，且成長幅度不高的當地受薪族群來說，購屋壓力卻因此大增。

新竹市方面，陳金萍指出，當地雖有新竹科學園區推升整體薪資水準，但因剛性買盤需求強勁，帶動房市交易活絡，甚至出現投機客趁機炒作的情況，房價漲勢強勁，平均購屋總價從2019年的1056萬元成長至2021年的1285萬元，3年間相差229萬元，讓高薪資仍跟不上房價漲勢。

永慶房屋推估，若以全台平均總價1208萬元、貸款8成、20年期本息平均攤還的條件，加上以4月5大行庫新增房貸利率1.561%來計算，每個月須繳4萬6905元的房貸，已超過平均提繳工資4萬1075元。

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陳金萍表示，這意味著民眾約有8成以上收入都要拿去繳房貸，對於受薪族來說，是非常大的經濟負擔，且勢必大幅壓縮其他生活支出；若中央銀行持續升息，每個月房貸支出還會增加，房貸負擔壓力攀升。

陳金萍認為，建議有購屋需求的民眾應考量自身負擔能力，訂立購屋目標，每月貸款金額最好不要超過家庭收入1/3，同時保留一些利率調升的緩衝空間，當不可避免進入升息循環時，才不至出現無法負擔繳納的風險。（編輯：張良知）1110615