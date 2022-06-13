前5月房地合一稅創同期新高 房仲：高房價帶動

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（中央社記者賴言曦台北13日電）據財政部資料庫最新資料，今年前5月個人房地合一稅收累計新台幣140億元，年增110%，創歷史同期新高。房仲表示，過去一年全台房價普遍走揚，且新制對年限與扣抵方式進行調漲、預售案也納入課稅範圍，帶動稅收大幅增加。

另據統計，今年5月個人房地合一稅收共35.6億元，年增率124%，創歷史單月次高。

觀察今年前5月六都房地合一稅變化，稅收由高至低依序為台中市28.9億元，年增86%；新北市19.9億元，年增149%；高雄市18.8億元，年增99%；桃園市為15.7億元，年增135%；台北市14.8億元，年增89%，台南市為12.8億元，年增93%。

信義房屋表示，台中市稅收大增的主因是短期漲幅明顯，加上有許多重劃區供給，同時間市場短期交易興盛，都帶動稅收增加。另外，新北市則是六都增幅最高的區域，反映當地雖然過去漲勢落後，但近期房價上揚的情況逐漸顯著。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德透過新聞稿指出，市場景氣越熱，短期交易越多，帶動房地合一稅收走揚，尤其預售換約也被納入房地合一稅後，讓稅收金額幾乎與景氣呈現同步走勢，景氣越好、稅收越多。

曾敬德提到，近期市場交易因COVID-19疫情而降溫，但5月的房地合一稅收還在高檔，主因是個人申報時間為房屋、土地完成所有權移轉登記日的次日起算30日內，時間上與簽約交易有1至2個月的落差，預料未來的房地合一稅收可能會逐漸減少。（編輯：張均懋）1110613