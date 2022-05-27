預售屋紅單交易課稅最重45% 國稅局將定期查核

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（中央社記者張璦台北27日電）預售屋紅單交易視同預售屋買賣，所得納入房地合一稅課徵，回溯至110年7月1日後交易適用；財政部官員表示，據內政部通報資料，198個建案中超過88%有銷售紅單，國稅局掌握資料後，將查核有無違法轉售情事。

國稅局官員則指出，針對預售屋紅單轉售，國稅局一直以來定期請建設公司提供相關資料，資料包含紅單簽訂人與預售屋買賣契約簽訂人是否為同一人等，不過，由於去年已明定禁止轉售紅單，因此目前案件較少。

政府打炒房，房地合一稅2.0上路，明定110年7月1日以後預售屋交易視同房地交易，以持有時間計算課稅，稅率落在15%至45%之間。

過往的個人紅單轉售交易所得列為財產交易所得，計入綜合所得額、適用5%至40%綜所稅率，但因紅單交易成本低，短期炒作轉售可賺取高額利潤，卻繳納低額或未繳納所得稅，掀起爭議。

財政部考量上述不合理情形，26日核釋購屋預約單、即紅單，是基於預售屋買賣關係而成立的契約行為，因此自110年7月1日起，轉售紅單給第三人，屬預售屋及其坐落基地交易，課徵房地合一所得稅。

也就是說，預售屋紅單交易視同預售屋買賣，且紅單多數為短期交易、持有時間兩年內，因此適用房地合一最高稅率45%。

比較紅單轉售課稅新、舊制，安永執業會計師楊建華舉例說明，假設轉售獲利20萬元，若課房地合一稅45%，則稅負為9萬元；先前屬財產交易所得，課綜所稅稅率介於5%至40%，稅負為1萬元到8萬元之間。

財政部官員今天接受電訪表示，據內政部通報的資料，截至今年4月底，稽查19縣市共198個建案，其中175個建案有銷售紅單機制，國稅局掌握資料後，會持續密切追蹤、查核是否有違法轉售紅單情況。

財政部提醒，轉售紅單者於今年6月30日以前，完成自動補報及補繳稅款並加計利息，可依稅捐稽徵法規定免予處罰。

如果逾期未申報經國稅局查獲，恐遭裁處3000元至3萬元罰鍰，若有應補稅額，除依法核定應補稅額發單補徵外，並按所漏稅額處3倍以下罰鍰，上述兩項罰鍰擇一從重處罰。

另外，內政部已禁止預售屋紅單轉售，預售屋買受人因違反平均地權條例規定轉售紅單，經主管機關依規定科處的罰鍰，在計算交易所得時，不得自該課稅所得額減除。（編輯：黃國倫）1110527