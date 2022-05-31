打炒房加上疫情影響 五大房仲5月業績下滑

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（中央社記者賴言曦台北31日電）政府近期高舉打炒房大旗，加上COVID-19本土疫情蔓延，五大房仲5月全台門市業績普遍月減1成至3成。業者認為，房市觀望氣氛濃厚，不動產交易轉為清淡，加上第5波信用管制底牌還沒掀開，後市要等利空出盡才會明朗。

台灣房屋統計內部成交行情，5月價量變化方面，七都交易量較4月減少8.1%，其中又以台南市、高雄市跌逾10%最多，但成交價反而小漲1.2%；至於和去年同期比較，七都整體交易量年減11.8%，房價年增9.8%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，政府打炒房的立場明確，就算平均地權條例還沒進入實質審查，也已達到嚇阻效果，且6月還有中央銀行理監事會議，帶來是否再升息的不確定因素，加上第5波信用管制的底牌也還沒掀開，因此房市的觀望氣氛暫時不會消失，後市要等利空出盡才會更加明朗。

永慶房屋5月交易量較4月量縮20%，較去年同期量縮13%；永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，通常第2季是傳統房市交易旺季，4月交易量受到央行升息、政府打炒房政策影響，改變民眾對於房市的預期，市場觀望氣氛濃厚。

住商機構企劃研究室統計旗下加盟店全台5月成交業績，與4月相比減少13.6%，但比去年同期小增1.6%。住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，成交量反映民眾觀望心態更加濃厚，5月銷售狀況僅比去年同期三級管制時多1.6%，且即使5月工作天數較多，但也呈現連續2個月下滑，顯見市場交易已經走冷。

中信房屋統計5月不動產交易件數較上月衰退23.9%，對比去年同期也下滑2.3%；中信房屋總經理張世宗表示，除了疫情風險，升息、高通膨與高房價也是讓買方裹足不前的原因，再加上央行對房貸族祭出選擇性信用管制政策，放款條件趨於嚴格，打消部分購屋人的意願，種種情勢讓5月不動產市況轉為清淡。

信義房屋統計5月網路預約看屋數量，較疫情爆發前減少逾30%；但信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，今年房市受疫情影響，發展軌跡與去年相似，以去年的經驗來看，疫情開始趨緩後，遞延買盤就會陸續回籠，研判今年在疫情受控後，看屋人潮有機會逐漸回流，而且目前看屋數量已有觸底緩步回溫跡象。

展望後市，徐佳馨分析，後疫時代房價大跌不易，但加價速度過快，將使得買盤猶豫，近期許多區域短期快速飆漲，買方不願意埋單，加上央行第5波打炒房政策箭在弦上，內政部平均地權修正案9月就要送審，對中南部預售市場產生相當影響。

徐佳馨指出，雖然有個案透過房仲業者協助平轉或小賺方式出手，但多以中小坪數、投資型產品為主，雖未出現倒貨潮，卻已經是近期以來較明顯的賣方拋售，後續值得留意。（編輯：翟思嘉）1110531