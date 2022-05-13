4月房租指數創新高 南部年增1.73%漲幅最高

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（中央社記者賴言曦台北13日電）主計總處統計，今年4月消費者物價房租類指數為105.70，再創歷史新高，年增率達1.22%。四大區域中，又以南部年增1.73%居冠，成為全台房租漲幅最高區域。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡透過新聞稿表示，近期房價明顯走揚，銀行核貸趨嚴、中央銀行升息，買方在購屋門檻加高下選擇以租代買，因此市場租屋需求仍高，且屋主因貸款利率調升增加持有成本，也帶動租金持續攀升。

觀察全台四大區域4月房租指數年增率，除漲幅最高的南部外，其餘依序為東部1.57%、中部1.16%、北部1.05%。

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郎美囡指出，南部的高雄市、台南市、嘉義縣市、屏東縣及澎湖縣近年房價在科學園區、資金潮湧入等影響下拉升顯著，帶動房租上揚力道強於其他區；至於北部則因雙北房價、租金已在高檔，成長幅度相對有限。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，房價漲、租屋市場供需失衡推升房租水準，政府雖力推打炒房政策企圖壓制房價，但通貨膨脹及營建成本、工資雙漲等大環境因素讓房價欲低不易，且央行可能繼續升息，購屋及持有成本增加，轉嫁至租金的機會高，租金水位更難下調。（編輯：楊凱翔）1110513