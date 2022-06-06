去年第4季台南套房飆35% 房仲：台積電設廠助漲

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（中央社記者潘智義台北6日電）台灣房屋趨勢中心今天公布統計，依據內政部不動產資訊平台資料，2021年第4季六都套房平均單價，較2020年同期全數成長，其中又以台南市套房平均單價年增幅35%居六都之冠。

台灣房屋新聞稿指出，台積電在台南設廠是帶動房價上漲的因素之一；台南市2020年第4季平均每坪新台幣14.3萬元，2021年第4季成長至每坪19.3萬元；高雄市則以年增23.2%，在六都當中居次

台灣房屋說明，近年房價飆升，連購屋門檻相對較低的套房，漲幅也相當驚人，從總價來觀察，在台北買套房門檻最高，逼近千萬，平均要價973.6萬元，門檻最低的是台南的237萬元，等於同樣價格在台北買一間，在台南可以買4間。

不過台南市2021年套房總價雖然是六都最親民，但相對2020年第4季的套房平均總價166.7萬元，2021年套房平均總價增幅達42.2%，漲幅因比較基期低而顯得驚人。

台灣房屋善化南科加盟店店東林鈺熏表示，善化區今年套房仍有成長空間，主要是因台積電在台南設廠，創造大量工作機會，帶動周邊的善化、新市房價走揚，套房買家除了在南科的上班族之外，也有許多外縣市的投資置產族，看好此區發展，在此購屋收租。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，套房總價低、好入手，頗吸引置產族購買出租，因此以套房為主力的社區常有戶數多，出入人員相對較複雜、租客素質落差大等狀況，因此若是小資族想要買來自用，建議買家應多了解社區管理狀況，以及租客狀況；此外，也要考量房子的所在位置交通便利性，以及市場供需，評估未來出租率和轉手性。

第一建經研究中心副理張菱育提醒，部分銀行對於套房產品的放款條件有幾項限制，像是主建物加附屬建物坪數低於15坪的物件，被視為不易轉手的小宅，恐僅能申請6至7成的房貸，若坪數為10坪以下物件，有些銀行甚至不承貸，消費者必須準備更多自備款才有辦法購買。（編輯：郭無患）1110606