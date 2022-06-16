央行再升息 財部：青安房貸利率減半碼優惠延至年底

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（中央社記者張璦台北16日電）央行今天再次宣布升息半碼，牽動房貸利率上升，不過，為減輕購屋族群負擔，財政部指出，青安貸款基準利率減少半碼優惠，將延長至今年底止。

中央銀行今天舉行第2季理監事會議，一如市場預期利率連2升，繼3月升息1碼，這次再宣布升息半碼，重貼現率調升0.125個百分點至1.5%，自6月17日起實施。

財政部表示，「青年安心成家購屋優惠貸款」由台灣銀行等8家公股銀行，以自有資金辦理，並以中華郵政股份有限公司2年期定期儲金額度未達新臺幣500萬元機動利率為基準利率，加碼計息。

財政部指出，今年3月17日央行調升利率1碼，但為減輕民眾購屋成家資金負擔，協調各公股銀行，讓青安貸款基準利率僅調升半碼，相關成本由公股銀行自行吸收，至下次基準利率調升止。

財政部表示，為兼顧這次中央銀行升息的貨幣政策目標，及減輕民眾房貸款資金壓力，青安貸款基準利率減少半碼優惠，將延長至今年底止，但於上述期間轉貸的借款人不適用。

也就是說，只要中華郵政儲金利率不調整，搭配青安房貸利率減少半碼優惠，一段式機動利率為1.525%，將有望成為首購房貸最低樓地板利率。

財政部進一步說明，青安貸款推動成效良好，深獲民眾肯定，經報行政院同意5度延長辦理期間至本年底，屆期前將視市場利率水準、整體房市政策及民眾實際需求檢討評估辦理。（編輯：潘羿菁）1110616