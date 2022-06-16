更多編輯台推薦新聞：
升息抗通膨？對實體經濟影響一次看
國際

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看

曾俊欣雙喜臨門 躋身世界百大、溫網順利補進會內賽
運動

曾俊欣雙喜臨門 躋身世界百大、溫網順利補進會內賽

書摘／比爾蓋茲：全球大流行疫病還會再來 做好準備面對疫後新未來
生活

書摘／比爾蓋茲：全球大流行疫病還會再來 做好準備面對疫後新未來

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄國侵烏後習近平蒲亭兩次通話 中國更支持俄羅斯
首頁 / 產經
央行升息
新聞專題
央行升息4/34

央行再升息 財部：青安房貸利率減半碼優惠延至年底

2022/6/16 19:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北16日電）央行今天再次宣布升息半碼，牽動房貸利率上升，不過，為減輕購屋族群負擔，財政部指出，青安貸款基準利率減少半碼優惠，將延長至今年底止。

中央銀行今天舉行第2季理監事會議，一如市場預期利率連2升，繼3月升息1碼，這次再宣布升息半碼，重貼現率調升0.125個百分點至1.5%，自6月17日起實施。

財政部表示，「青年安心成家購屋優惠貸款」由台灣銀行等8家公股銀行，以自有資金辦理，並以中華郵政股份有限公司2年期定期儲金額度未達新臺幣500萬元機動利率為基準利率，加碼計息。

財政部指出，今年3月17日央行調升利率1碼，但為減輕民眾購屋成家資金負擔，協調各公股銀行，讓青安貸款基準利率僅調升半碼，相關成本由公股銀行自行吸收，至下次基準利率調升止。

財政部表示，為兼顧這次中央銀行升息的貨幣政策目標，及減輕民眾房貸款資金壓力，青安貸款基準利率減少半碼優惠，將延長至今年底止，但於上述期間轉貸的借款人不適用。

也就是說，只要中華郵政儲金利率不調整，搭配青安房貸利率減少半碼優惠，一段式機動利率為1.525%，將有望成為首購房貸最低樓地板利率。

財政部進一步說明，青安貸款推動成效良好，深獲民眾肯定，經報行政院同意5度延長辦理期間至本年底，屆期前將視市場利率水準、整體房市政策及民眾實際需求檢討評估辦理。（編輯：潘羿菁）1110616

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀