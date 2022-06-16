行政院：就學、紓困、青創貸款不受升息影響

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（中央社記者賴于榛台北16日電）行政院今天晚間指出，尊重中央銀行升息政策，但考量升息將加重借貸資金成本及還款壓力，因此提出利息補貼等措施；就學、紓困、青創貸款不受升息影響，以及全額補貼勞工紓困貸款升息半碼的利息。

行政院晚間透過新聞稿指出，央行今天調升政策利率半碼（0.125%）是綜合考量國內外經濟與金融情勢，並為穩定國內物價，基於貨幣政策獨立性及權責所提出，應予尊重。

行政院表示，台灣經濟成長相對穩健，但今年1月至5月消費者物價指數（CPI）年增率平均達3.04%，已連續數月高於2%，漲幅持續居高，央行升息有助抑制國內通膨預期心理，維持物價穩定、協助整體經濟金融穩健發展的政策目標。

不過，考量升息將加重借貸資金成本以及貸款族還款壓力，行政院，為兼顧政策目標並減輕部分民眾貸款負擔，提出相關措施，減輕特定族群負擔；至於措施細節，將由各部會對外說明。

首先是全額補貼勞工紓困貸款升息半碼的利息，行政院說，考量勞工是因經濟困難而申請紓困貸款，屬經濟相對弱勢勞工，金融機構除將持續辦理今年3月份宣布升息1碼的利息補貼外，因應央行這次升息半碼，也將全額補貼升息半碼的貸款利息。

第二，就學貸款、紓困振興貸款與青年創業及啟動金貸款依原貸款規定補貼利息，皆不受升息影響。

行政院表示，考量在學學生尚無經濟能力，因此教育部將協助補貼因升息所增加的利息，辦理就學貸款的在學學生不會因升息增加利息負擔。

而經濟部主管的紓困振興貸款，行政院表示，包含舊有貸款展延、營運資金貸款、振興資金貸款，是依郵政定儲機動利率提供補貼，故會配合央行升息，調整補貼金額，但每家公司仍有補貼額度上限（舊貸展延及振興貸款最高22萬元、營運資金貸款最高5.5萬元）。

青年創業及啟動金貸款，行政院說，經濟部主管的貸款是針對金額100萬元以下的貸款，提供5年利息全額補貼，因此補貼期間內，利率調升差額均由政府全額吸收，不受升息影響。

另外，財政部「青年安心成家購屋貸款」原已享有較優惠的貸款利率，以及內政部政策性房貸也是享有較優惠的貸款利率，也都將維持今年3月份補貼措施。（編輯：蘇志宗）1110616