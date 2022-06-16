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央行升息半碼 勞工紓困貸款新增利息勞動部補貼

2022/6/16 19:06
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（中央社記者吳欣紜台北16日電）中央銀行今天宣布調升政策利率半碼（0.125個百分點），明天起實施，將影響民眾貸款利息。勞動部表示，為減輕勞工負擔，勞工紓困貸款升息半碼的利息將由勞動部全額補貼。

為協助受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊勞工，勞動部109年以及110年分別推出勞工紓困貸款，每人最高可貸新台幣10萬元，還款期3年，第1年勞工免繳息，利息由勞動部補貼；根據勞動部統計，109年、110年勞工紓困貸款約核准159萬人申請。

因應中央銀行今天宣布升息半碼，勞動部發布新聞稿宣布，為減輕勞工的生活負擔，勞動部將全額補貼升息半碼的貸款利息。

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勞動部表示，央行3月宣布升息1碼時，考量貸款勞工為相對經濟弱勢，因此勞工紓困貸款利率1.845%維持不變，增加利息由銀行負擔。

不過，因應央行此次升息，勞工紓困貸款貸款利率將由1.845%提高為1.97%，勞動部表示，深感疫情對勞工生活的衝擊，為照顧經濟相對弱勢勞工，減輕其生活負擔及升息壓力，只要依約正常還款者，勞動部將全額補貼升息半碼的貸款利息，協助勞工度過難關。（編輯：管中維）1110616

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