升息抗通膨？對實體經濟影響一次看

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（中央社巴黎15日綜合外電報導）面對40年來最嚴重的通貨膨脹，美國、歐元區和英國的中央銀行不約而同調升利率，以期遏阻物價飆漲。

這種貨幣政策的逆轉，不僅會對這些國家的消費者和企業實體經濟產生切實影響，其它經濟較脆弱的國家，也同樣會受到衝擊。

美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布升息3碼，為近30年來最大升幅。英國央行「英格蘭銀行」（Bank of England）預料明天將連續第5次升息。

較高的央行利率會影響銀行借貸成本，然後銀行會將這些成本轉嫁給企業、消費者、甚至政府，意味買房子等借貸成本也會更高。

法國里爾天主教大學管理學院（IESEG School of Management）經濟研究負責人多兒（Eric Dor）表示：「抵押貸款利率已經在上升，而且可能會加速。」

較高的借貸成本最終會減緩借貸，從而減緩經濟活動，最終應該會減緩通膨，這正是央行升息的目標。那些不得不借貸的人面臨更高成本，但以固定利率長期貸款者（許多國家的抵押貸款就是這種情況），將因還款的實際價值減少而受惠。

儲蓄者也會受惠於升息，但大多數存款利率遠低於通膨率。

升息也會影響貨幣價值。美國聯準會先前啟動升息後，美元兌歐元匯率持續升值，歐洲央行7月才會開始升息。

強勢美元將使美國消費者買到較便宜的進口商品，但可能會讓美國出口業者受傷，因美國出口商品對外國買家來說更加昂貴，可能會抑制就業。

歐元區和英國的情況正好相反，他們的貨幣兌美元貶值以致進口變貴，尤其是以美元計價的石油。歐元和英鎊兌美元更便宜，出口卻得到提振，出口繁榮則可能有助支撐就業。

美國利率調高，也影響許多在國際市場貸款的新興市場國家的借款利率。

貸款者要求報酬要高於可從美國更安全投資中取得的報酬，可能會讓許多新興市場政府陷入困境。受到疫情和烏克蘭戰爭影響，這些國家已面臨能源和食品進口成本的大幅上漲，隨著投資者選擇將資金投入美國，他們可能看到可供使用的貸款減少。

多兒表示，「對於已經陷入困境的國家，如土耳其和巴西，甚至阿根廷或斯里蘭卡，這是非常不樂見的，因為它讓所有東西的價格升高，並導致資本流向美國」，使得這些國家債務融資以及經濟活動更加困難和昂貴。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110616