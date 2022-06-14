美經濟政策追不上通膨 供需變化太快 官方民間都錯判

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）最近幾週，美國拜登政府和聯邦準備理事會的高層官員公開承認，他們處理通貨膨脹問題時犯了錯誤。背後原因是他們對經濟作了錯誤解讀。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，拜登總統的顧問和聯準會官員們擔心，COVID-19疫情和相關限制措施，會帶來類似2007-09年金融危機的後果：需求疲軟、成長緩慢、失業率長期居高不下和通貨膨脹過低。

因此他們把上次那套劇本用來處理新的危機。聯準會重新採行它認為行之有效且大體上溫和的低利率政策，並承諾不會過早撤回這一措施。民選官員們認為，他們之前過於依賴聯準會，這次決定加大支出力度，從川普總統開始，到拜登總統推出1.9兆美元刺激計畫為止。

此外，許多民主黨人認為他們控制白宮和國會是個難得的機會，可以將華盛頓的優先事項從共和黨人支持的減稅政策，轉向廣泛的新社會計畫。

但實際結果是，疫情經濟完全不同。雖然金融危機削弱了企業和消費者需求，但疫情削弱了供應，導致原物料、貨櫃船、勞力、電腦晶片和更多東西持續短缺。

失業率下降和通貨膨脹反彈的速度，比政策制定者預期的快，但他們仍堅持老劇本。這導致供需失調惡化，通貨膨脹升高，5月分通膨年增8.6%，為40年來最高。

2007-09年金融危機後，消費者、企業和政府的總支出，在未經通貨膨脹調整下，多年來一直維持低於危機前的趨勢。相較之下，在2022年第一季，在聯邦刺激計畫大浪推動下，它比疫情前的趨勢高5%，或按全年計算，約1兆美元。

2013年至2017年擔任歐巴馬總統經濟顧問委員會主席的佛曼（Jason Furman）表示，最近的所作所為是在對付錯誤危機。他說：「我們打的是上一場戰爭。」

自2017年到去年年底擔任聯準會副主席、負責金融監管工作的共和黨人奎爾茲（Randal Quarles）上個月說：「這是一個鮮少前例的複雜情況，人們會犯錯。」

民間預測機構和非黨派國會分析機構同樣未能預測到通貨膨脹上升的幅度和持續時間。加上運氣不好，新的COVID變異株、俄羅斯入侵烏克蘭以及中國為COVID進行封城，令情況變得更糟。而高通貨膨脹不單單是美國政策錯誤的結果：摩根大通（J.P. Morgan）預測，德國今年的通貨膨脹率為7.2%，英國8.8%，加拿大6.1%，美國則為6.8%。

財政部長葉倫（Janet Yellen）和其他白宮官員辯稱，刺激措施還是值得的，它有助於將失業率迅速降至4%以下，避免先前10年的長期高失業率。

白宮國家經濟會議主席狄斯（Brian Deese）表示：「我們的經濟復甦比世界各地都快，勞動力市場恢復在歷史上屬強勁且公正，人類痛苦指數也呈歷史性下降。」

官員們承認，通貨膨脹不太可能迅速下降。如今他們正爭相糾正先前誤判，這一過程帶來新的衰退風險。

一年前，聯準會官員用他們喜歡的丈量標準預測，認為到今年年底，通貨膨脹率將降至2.1%。現在他們預測為兩倍，且在2025年之前不太可能回落至2%的目標。他們已將短期利率提高0.75個百分點，官員們可能在本週的會議上，考慮將利率再調高0.75個百分點，加快數十年來的最迅速升息腳步。

官員們希望實現「軟著陸」，也就是在不出現衰退情況下抑制通貨膨脹讓經濟放緩。他們也承認這項任務非常困難，且後悔沒有早點開始。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上個月接受訪問時表示：「你如果事後回過頭看，是的，早點升息可能會更好。」

葉倫女士6月1日上了頭條新聞，她承認自己和其他拜登政府官員一年前，錯誤向公眾保證高通貨膨脹將只是暫時的。

在華盛頓，政策制定者鮮少承認錯誤，此舉招致批評者猛烈抨擊。通貨膨脹擔憂阻礙拜登的立法優先事項，並削弱其支持率。民意調查顯示，消費者信心大幅下降，而民主黨人可能會在今秋的期中選舉面臨慘敗。（譯者：楊明暐/核稿：劉學源）1110614