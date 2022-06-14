台股萬六失而復得 金管會提4數據證明基本面有撐

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（中央社記者謝方娪台北14日電）受美股重挫影響，台股今天一度失守萬六關卡，終場站回萬六，跌幅0.15%。金管會強調，集中市場至今年5月底為止本益比達12.3倍、現金殖利率高達4.2%，上市櫃公司首季獲利及營收表現都有雙位數成長率，基本面仍穩健。

台股今天開低震盪，指數一度挫逾200點，午盤過後低接買盤進場，終場收在16047.37點，小跌23.61點，萬六關卡失而復得，成交金額新台幣2266.98億元。

根據金管會統計，今年截至13日為止台股跌幅11.79%，較上海跌幅10.56%、香港跌幅9.96%、日本跌幅6.27%來得大，不過仍好過韓國跌幅15.89%、道瓊跌幅16.02%、深圳跌幅19.24%、那斯達克跌幅30.91%。

金管會證期局副局長高晶萍表示，台股基本面尚稱穩健，共有4點可證明，第一，集中市場截至今年5月底為止本益比達12.3倍；第二，現金殖利率為4.2%，加計股票股利為4.36%。

第三、第四點則是國內上市櫃公司首季營收9.68兆元、稅前淨利1.23兆元，分別年增15.18%及26.2%，今年前5月累計營收16.86兆元，也年增10.15%。

高晶萍指出，根據主計總處預測，今年經濟成長率為3.91%，顯示經濟持續成長，財政部公布5月出口達420.8億美元，創歷年單月次高，且出口連23紅，國發會公布4月景氣對策信號續亮綠燈，顯示就總體經濟面而言，當前景氣仍然穩定。（編輯：林淑媛）1110614