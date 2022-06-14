美股連跌 許璋瑤：台股基本面佳但無法自外全球股市

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（中央社記者潘智義台北14日電）美國公布5月消費者物價指數（CPI）後，美股已連續3個交易日重挫，台灣證券交易所董事長許璋瑤今天在股東會表示，美股大跌800多點，台股基本面佳，但不能自外於全球股市。

美國勞工部日前公布5月消費者物價指數（CPI）較去年同期飆升8.6%，高於市場預期，突破4月的年增8.3%；CPI公布後，美股連續3天重挫，道瓊工業指數13日仍重挫876.05點或2.79%，以30516.74點作收。

許璋瑤說，俄烏戰事影響全球能源，原物料價格，加上中國疫情再現，讓全球供應鏈出現斷鏈，迫使升息速度加快，造成全球股市不穩，台股難免調整。

他強調，證交所在去年剛好成立滿一甲子，也是股市最興旺的一年，指數突破萬八，收在18218點，上漲23.6%，連3年漲幅超過20%，累計漲幅約87.3%，市值也因股價上漲，達新台幣56.3兆元，全年交易量約年95.5兆元。

另外，他說，過去兩年疫情、地緣政治影響下，900多家上市公司仍有優異表現，總營收達38.2兆元，連3年維持成長近20%，稅前獲利大幅超前，突破5兆元，稅後盈餘也高達4兆多元，成長7成。

他指出，台灣有護國神山半導體產業，加上航運、塑膠業去年也有不錯表現，帶動去年產業全面復甦，股市也有高度競爭力，但不利因素並未消失，除疫情延續到今年之外，地緣政治尤其2月俄烏戰爭、中國疫情擴大對股市都有相當大影響。（編輯：郭無患）1110614