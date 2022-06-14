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台股震盪百點終場小跌23.61點 萬六關卡失而復得

2022/6/14 13:43（6/14 14:46 更新）
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美股重挫，台股14日開低震盪，指數一度挫逾200點；收盤跌23.61點，為16047.37點，跌幅0.15%，成交金額新台幣2266.98億元。中央社記者張皓安攝 111年6月14日
美股重挫，台股14日開低震盪，指數一度挫逾200點；收盤跌23.61點，為16047.37點，跌幅0.15%，成交金額新台幣2266.98億元。中央社記者張皓安攝 111年6月14日
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（中央社記者江明晏台北14日電）美股重挫，台股今天開低震盪，指數一度挫逾200點，午盤過後低接買盤進場，指數一路拉抬接近平盤，終場收在16047.37點，小跌23.61點，萬六關卡失而復得。

美股今天再次下挫，正式進入熊市，投資人料定，美國聯邦準備理事會將再次大幅升息，以因應通貨膨脹飆高。

台股今天開低震盪，指數一度挫逾200點，下探15869.06點，接連失守萬六和15900點整數關卡，但午盤過後低接買盤進場，指數一路拉抬至近平盤，高點來到16067.8點，萬六關卡失而復得。

台股加權指數終場下跌23.61點，收在16047.37點，跌幅0.15%，成交金額2266.98億元。

觀察類股表現，電器電纜股、油電燃氣股異軍突起；其餘類股漲跌互見，電子股跌幅0.42%，金融股上漲0.69%，觀光股小跌0.27%，航運上漲0.43%。

觀察權值股，晶圓代工廠台積電跌勢收斂，早盤一度下殺至507元，終場小跌3元，收513元，跌幅0.58%；鴻海收在平盤價111.5元；聯發科下跌0.79%，收880元。ABF族群反彈，景碩小漲1.24%，收163元。

貨櫃三雄多收紅，長榮上漲0.77%、陽明上漲2.49%、萬海維持在143元平盤。航空雙雄收黑，長榮航下跌近1%，收32.35元，華航下跌0.78%，收25.3元。

金融族群受惠升息趨勢，股價表現相對強勢，中信金上漲1.76%，收26元、富邦金上漲0.32%，收62元。

台新投顧副總經理黃文清表示，台股早盤雖然因美股重挫遭逢賣壓，但因為昨天已反映多數利空，信心沒有潰散，指數跌勢迅速縮小，受惠升息的金融股整齊上漲，加上車用電子股持續拉抬，行情沒有出現恐慌，未來將持續震盪打底，萬六可視為平均指標。（編輯：楊凱翔）1110614

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